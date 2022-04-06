俄烏戰爭超過40天，戰火至今尚未平息，從各種媒體看到烏克蘭人民受到戰火蹂躪人民與土地都遍體麟傷，特別是兒童、婦女及年長者在躲避戰火中受到極大的傷害，台灣好德公益文化協會、福和會、台灣88工商協進會等三協會聯合發起募集急救包，消炎止痛藥物等醫療用品，於4月6日（星期三）上午11時假「養生東西軍食府」舉辦呼籲民眾關心受到俄羅斯侵略的烏克蘭，聲援現駐紥烏克蘭基輔一組台灣醫療義工從事人道救援急難救助之需。

台灣好德協會理事長王義郎呼籲團結台灣同胞凝聚力量，送愛到烏克蘭，特別發起募集急救醫材物資捐款活動，並邀請旅居台灣的烏克蘭籍友人與會，包含來自赫爾松的Karina、來自基輔的Yulia以及先生是烏克蘭人的英國人Kate，邀請她們分享烏克蘭人的真實感受和實際需求，現場也和基輔的台灣醫療志工莊先生連線了解他們目前在烏克蘭參與救援的最新消息。

台灣好德協會理事長王義郎強調，台灣人都很有同理心與愛心，做公益不落人後，透過三個協會聯合推動關懷烏克蘭的需求，並秉持人道關懷精神發起募資活動，好德協會率先捐款三十萬，針對目前最迫切的醫療物資需求進行採購，並將盡快寄送給前往基輔的義工醫療團，實地救助受傷的烏克蘭民眾。

福和會副理事長黃慶峰表示在戰亂中看到許多孩童遭難來不及長大，目前台灣民眾已經有許多人踴躍參與外交部發起的關懷烏克蘭的捐款活動，但有許多自發性加入救援的民間團體也亟需幫助，歡迎民眾以小額捐款加入本活動，不論是500元或一日所得的捐款，都可以將累積的關懷傳送給受到戰爭威脅的烏克蘭民眾。



福和會副理事長黃慶峰（發言者）表示有許多自發性加入救援的民間團體也亟需幫助，歡迎民眾以小額捐款加入本活動。圖／陳惠卿

英國人Kate的先生是烏克蘭人，在戰爭的第一時間就飛到波蘭邊境從事救援烏克蘭難民的工作，她表示目前烏克蘭最需要的是醫療的支援，尤其是孩童及老人最需要醫療照顧的物資，未來的重建工作更需要長期的協助。



英國人Kate（中）的先生是烏克蘭人，第一時間就前往波蘭協助難民的救援工作。圖／陳惠卿

台灣媳婦Karina是來自赫爾松，她表示自己的家人都還在烏克蘭，也知道許多婦女及孩子只能躲在地下室尋求保護，甚至許多的孕婦只能在避難的地下室中生產。而她的父親與兄弟在開車避難的過程還曾經差一點受到炸彈的轟擊，Karina想到他們的處境這麼危險，而自己是在台灣這個安全的地方生活，就很著急，期待他們能早日得到安全的庇護。目前得知烏克蘭的需求除了醫療物資、食物，也需要有安全的避難所，烏克蘭很迫切需要即時的幫忙。



台灣媳婦Karina（中）是來自赫爾松，她表示自己的家人都還在烏克蘭。圖／陳惠卿

來自基輔的Yulia很感謝許多人關心遠在地球另一端的烏克蘭，目前在烏克蘭有許多人需要醫療方面的協助，尤其是俄羅斯攻擊了許多醫療設施，讓許多民眾無法就醫，非常迫切需要協助，目睹殘酷戰爭的孩子們也需要心理的重建，希望未來能針對無辜的孩子們有更多的協助。



來自基輔的Yulia（左）很感謝許多人關心遠在地球另一端的烏克蘭。圖／陳惠卿

現場以電話連線已經在基輔從事醫療救援工作的台灣醫療志工莊先生，他表示志工團希望能到布查鎮瞭解實況並參與救援行動。

王義郎也表示，未來將視募款的狀況，除了增援醫療物資，也能針對其他烏克蘭人民的需求，幫助他們重返家園，早日恢復正常生活。期待民間繼續用行動支持幫助烏克蘭，小額捐款給台灣好德公益文化協會，讓善的力量持續擴大。

送愛烏克蘭小額捐款

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戶 名：社團法人台灣好德公益文化協會