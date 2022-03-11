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每日國際焦點

南韓保守派國民力量尹錫悅勝選總統

澳洲至2040年將斥資380億澳幣增兵1/3

金正恩下令擴大洲際飛彈設施，稱將發射偵察衛星監視美國與其盟邦。美國強化偵查北韓於黃海的活動

義大利廢止2018年軍用無人機製造商Alpi Aviation出售75%股權給中國企業聯合投資控股、中車資本控股的交易

日本

Uniqlo、日本菸草改變政策，將於俄國停止營業

南韓

保守派國民力量尹錫悅勝選總統

北韓

金正恩下令擴大洲際飛彈設施

美國強化偵查北韓於黃海的活動

金正恩稱將發射偵察衛星監視美國與其盟邦

中國

俄國遭制裁後拒絕供應俄國飛機零件

印度

執政黨印度人民黨於北方幫選舉大勝

澳洲

至2040年將斥資380億澳幣增兵1/3

印尼

默拉皮火山爆發，250人撤離

菲律賓

延遲6個月後，收到2架土耳其T129B攻擊直升機

蒙古

力拓尋求奧尤陶勒蓋銅礦自俄國以外取得燃料等供應，但表示難以排除所有俄國物資

歐盟

提出計畫強化歐洲半導體產業

英國

放寬海關規範以利援助物資送往烏克蘭

法國

總統馬克宏經濟右轉改革有初步成果，疫後經濟復甦歐洲最佳，就業率創數十年新高，外資投資暢旺，新創公司增加，連任大有可為

德國

前總理施洛德前往莫斯科會見普丁

俄羅斯

雀巢加入寶僑、聯合利華行列停止俄國投資，但將維持基本民生商品營運。帝國菸草停止俄國營運，菲利普莫里斯國際減產，英美菸草停止投資。Sony宣布PlayStation遊戲停止俄國營運

至2022年底禁止出口電信、醫藥、汽車、農產、電子科技設備、林業產品，以報復歐美制裁

義大利

廢止2018年軍用無人機製造商Alpi Aviation出售75%股權給中國企業聯合投資控股、中車資本控股的交易

白俄羅斯

盧卡申科下令要求專家確保烏克蘭車諾比核電廠供電

美國

各州考慮減免燃料稅因應油價大漲

加拿大

尋求增加輸油管線輸油到美國

油沙油田歲修春季將減少5%加拿大石油產出，對全球油價上漲雪上加霜

巴西

南美六國巴西、阿根廷、玻利維亞、智利、巴拉圭、烏拉圭提案排除肥料於制裁俄羅斯項目之外

港口費用可免稅以降低進口物價

阿根廷

群眾抗爭國際貨幣基金協議

智利

罰款必合必拓所有的Escondida銅礦820萬美元

哥倫比亞

美國將給予哥國特殊非北約盟國地位

祕魯

因睿爍能源煉油廠停擺，航空燃料將用罄

以色列

國會通過法案，約旦河西岸與迦薩巴勒斯坦人與以色列公民結婚無法取得國籍

土耳其

總統艾爾段要求美國總統拜登解除對土國軍事工業的制裁

俄國外長抵達土國與烏國外長談判

埃及

美國參議院通過22億美元軍售C-130超級大力士運輸機

2月通膨8.8%

與挪威Scatec簽下50億美元綠能氨計畫合作備忘錄

沙烏地阿拉伯

煉油廠遭無人機攻擊無影響產能

北方華錦化學工業、盤錦新城工業集團與阿美石油合資公司華錦阿美石化將興建煉油石化廠日產能30萬桶

約旦

國王接見以色列外長討論耶路撒冷衝突

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