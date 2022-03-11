美國副總統卡瑪拉·哈里斯表示支持世界領導人發出的呼籲，他們要求對俄羅斯入侵烏克蘭與轟炸平民、包括一家婦幼醫院的兒童與孕婦進行國際戰爭罪調查。

哈里斯在會晤波蘭總統安傑伊·杜達之前重申了展開調查的需要。哈里斯的波蘭之行是為了重申美國對北約東歐盟友的支持。

在她發出這一呼籲之前的一天，烏克蘭官員說，俄羅斯對烏克蘭城市馬里烏波爾的一處婦幼醫院進行了空襲，炸死至少三人，包括一名兒童。

「絕對應當調查，我們所有人都應當關注，」站在杜達總統身旁的哈里斯副總統說。杜達說：「對我們來說，明顯的是，俄羅斯方面正在烏克蘭犯下戰爭罪。」

哈里斯還宣布了一項聲明，表示美國將提供新的5千3百萬美元的人道援助，」以支持受俄羅斯無理入侵烏克蘭影響的無辜平民」。近兩個星期前，美國捐助了大約5千4百萬美元的援助，提供醫療物資、食品、取暖的毯子和其它基本人道救援。

星期三，國際特赦說，該組織對俄羅斯3月9日對切爾尼戈夫市的空襲進行的一次調查得出結論認為，這些事件有可能構成戰爭罪。空襲據報導打死了47名平民。

華盛頓就一些觀察人士描述的俄軍在烏克蘭的戰爭罪行發出警告，美國官員說，俄羅斯正在「轉向一個把人口中心夷為廢墟的戰略」。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「我們已看到有關蓄意攻擊平民的非常可信的報告，按照日內瓦公約，這將構成戰爭罪。」不過，他沒有具體指責俄羅斯犯下戰爭罪。

俄羅斯的入侵已經持續了兩個星期。「普丁迅速攻占烏克蘭的計劃目前明顯失敗了，」普賴斯說。「於是，他現在轉向一個把人口中心夷為廢墟的戰略，企圖打垮烏克蘭人民的意志，這一點他是做不到的。」

此外，瑞典首相瑪格達萊娜·安德森星期四說，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，瑞典需要大幅增加軍事開支。她尋求盡快把瑞典的國防開支增加到本國國內生產總值2%。

安德森在斯德哥爾摩的記者會上說，她的政府正在向瑞典人民和全世界發出明確的訊息，那就是「必須大力加強」國防能力。

她說，「瑞典周邊」安全局勢一段時間以來惡化了，俄羅斯對烏克蘭的攻擊加劇了這一點。