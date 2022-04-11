李前總統2016年於其所著《餘生》一書提出，台灣是否能成為一個民主國家，邁向一流國家的行列，關鍵在於新時代台灣人的意識強化工作會不會成功。俄烏戰爭，烏克蘭人民的意志，正鼓舞著「新台灣人」意識。圖/民報資料照20160617

俄烏之戰即將決戰烏東，烏克蘭政府誓言奪回烏東，寸土不讓，敦促居民盡速撤離，8日俄軍飛彈空襲頓內茨克克拉莫托斯克鎮（Kramatorsk）的火車站，該火車站是烏東唯一仍受基輔控制的一條鐵路線，造成50人死（含5名兒童）、數十人輕重傷。其實烏東在俄羅斯前一波的攻擊下，淪陷區早已面目全非。

普丁造就了團結的「新烏克蘭人」

烏克蘭人口比台灣多了1,800萬人，歷史情境和台灣相似，原烏東公民多有認同自己是俄羅斯人，西烏則親歐美，但此刻「新烏克蘭人」意識強烈凝聚，原認同俄羅斯的烏東地區已成人間煉獄，鮮血流進土地，再也收不回，烏克蘭人空前團結，越戰越勇，士氣高昂，血海深仇已無談判空間，即使原親俄的烏東民眾，也拒絕割讓烏東地區。普丁造就了團結的「新烏克蘭人」。

台灣仍有鼓動失敗論者，甚且霸凌受害者，何以如此？

中國境內瘋傳，戰事不順，俄國國家杜馬副主席舒馬諾夫斯基竟將戰爭罪甩鍋給烏克蘭，指「澤倫斯基是戰爭犯，因為他本該投降，卻堅持要抵抗……」荒謬！但你沒聽錯！這跟首戰即終戰的馬英九黨和他們的支持者是一樣的思惟，面對強權弱國本就該投降？看看藍營媒體支持者的留言「一個喜劇演員充英雄，造成人民死傷無數……」底下一堆人按讚！霸凌受害者，何以如此？

中國國民黨向來以「投降論」，怪罪本土政府要擴充戰備，招惹中共。連勝文更於臉書痛罵「塔綠斑」，理由是「和平反戰是普世價值」；馬英九、蘇起，還有屠夫之子彭孟輯的後代海基會董事彭蔭剛……個個高唱「失敗論」從不臉紅，這些無恥政客，怎不敢去向侵略者訴說你們的普世價值？

洗腦教育遺害台灣民主發展

在中國國民黨半世紀以來的洗腦教育下，台灣人是浪費青春讀了一堆垃圾，偉大領袖從小就教我們要反共抗俄、殺朱拔毛，什麼「一年準備，兩年反攻，三年掃蕩，五年成功」一切都是騙，骨子裡頭的專制思惟是一樣的，國、共就是一家親，中、俄也同是霸權一體。洗腦教育愚弄幾個世代的台灣人！因此部分藍營群眾，受紅媒影為侵略者說項。

習近平也造就了新台灣人

欣見前黃復興少將于北辰、前國代親民黨創黨發起人黃澎孝……都覺醒，願意站出來批判舔共的國民黨，連過去曾主張統一公投的聯電董事長曹興誠，近日也不斷上媒體力挺兩國論，建議「沒有中心思想，一路搗亂的國民黨，就解散算了…回大陸去…」更提出警語：台灣「續續再失敗主義、再投降主義、再一中下去，你就有危險了。」文攻武嚇、軍機繞台、一國兩制逼統下……習近平也造就了新台灣人。

李前總統2016年於其所著《餘生》一書提出，台灣是否能成為一個民主國家，邁向一流國家的行列，關鍵在於新時代台灣人的意識強化工作會不會成功。俄烏戰爭，烏克蘭人民的意志，正鼓舞著「新台灣人」意識。