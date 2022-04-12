年輕人是國家未來的希望。欣見國會三讀通過十八歲公民權修憲案，年底將與大選一併交付公民複決。當俄烏血戰一幕幕人間悲劇顯影於世人面前，正警醒台灣人，國內還有親中公民500多萬人，台海若啟戰，沒有足夠的台灣國家意識，如何守土衛國、抵擋侵略？

年輕一代沒有受過黨國的洗腦教育，他們沒有大中國情結，這些天然台早已指出國家未來的走向。蔡政府一向關注年輕人的想法，也得到多數年輕人的支持。相信國家方向上，蔡政府也已看出，國家正常化就是寄望於年輕人。

歷史上重大改變都能見到青年的熱血，如1968年歐洲學運，學生對軍事、官僚菁英政治壓迫的反抗，擴延全世界；1989年中國六四學運給予戈巴契夫震撼與啟示，間接促成1991年蘇聯解體及東歐民主化；2011年茉莉花革命後的阿拉伯之春，對民主渴望推動新阿拉伯運動；2013年台灣的太陽花學運，徹底重創了黨國舊勢力。

台灣不容舊勢力復辟，在台灣社會製造族群分裂，混淆國家認同。防統戰、建構台灣意識，本土政府應珍惜年輕人的熱情與能量。由於公民投票複決之有效同意票，須超過選舉人總額半數、約965萬票，才會正式通過，政府需繼續努力宣講。未來重大政策的處理，皆應視為形塑台灣國家認同的儀式，積極建構清晰的「台灣」國家認同。

美國智庫資深主任易思安在自由時報星期專論〈想要拯救世界嗎？ 那就承認台灣〉提出，拜登總統和蔡英文總統應該攜手合作，領導推動一場歷史性的變革，將歷史的進程引導到更光明的方向。

近日聯電榮譽董事長曹興誠大力批判蘇馬幫，在台灣如馬英九、蘇起、洪秀柱和「黃復興」們這群懷著大中國夢者，雖然逐漸凋零，然國民黨被這群深藍綁架；被綁架的國民黨又不斷牽制著台灣的國家之路。出生就呼吸自由空氣的「天然台」，他們不會管祖父從那裏來，也沒有中國夢，更拒絕當中國人。 「我是台灣人，不是中國人」是台灣多數年輕人的想法。降低公民權至十八歲，讓年輕人積極參與國家大事，台灣才能卸下歷史枷鎖。

身分認同是意志和抉擇，即使我出生就拿著「中華民國」身分證，有覺醒的台灣人內心仍拒絕與CHINA相關的任何符碼連結，這是新台灣人的身分認同。台灣想被世界承認，聰明的執政者必知召喚年輕人的國家認同，十八歲公民權為新台灣注入新血。推動歷史性的大變革！政府堅定目標，台灣成為正常國家指日可待！