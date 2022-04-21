對舊金山轉來台灣的飛機頂，看二齣真有意思的電影：《The Words》（編按：中文翻為《跨越世紀的情書》）和《The Twilight Samurai》。在此，我先說我對《The Words》的感想。

《The Words》是2012由CBS Films 推出的影片。故事描述一個作品一直被認為無夠水準，祙當成功被出版商接受的作家盧里（Rory），和長久真相愛的女朋友杜拉（Dora）結婚後，在巴黎渡蜜月中間，杜拉買一個舊公文皮包送盧里。蜜月結束轉去厝了後，盧里發現皮袋仔內底竟然有一篇無作者落名的小說文稿，其中摻著類似1922海明威的第一個某，拍無去海明威文稿的情境。在真實的世界，這個疏忽一直無法度得到海明威的原諒。盧里讀了感覺人寫真好，著將文稿拍在電腦內底，想要學習彼個人寫小說的構想和文句。

有一日，杜拉使用盧里的電腦，看著這篇小說，叫是嘿是盧里所寫，著鼓勵伊閣提這篇去予出版商評審。出版商看了真滿意著和盧里簽約，冊名號做《窗仔邊的目屎》(The Window Tears)，發行後真受讀者歡迎，有真濟公開讀這本小說的聚會。盧里著按呢出名變做成功的作家。當伊在享受這種榮耀，一個看著落魄的老人來和盧里談伊彼本冊，嘛順續透露自己祙堪得的過去。盧里聽了心內有數，知影這個老人著是皮袋仔內彼篇文稿的作者，因為伊所經歷的人生，著是寫在文稿內底的故事。老人介紹自己叫做勉（Ben）。

彼本小說予盧里會當成做出名的作家，勉的出現予伊內心有良知的掙扎，著向自己的某杜拉坦白，承認自己呣是伊所想像遐賢，嘛去向出版商要求將伊作者的名提掉。出版商卻恐驚損害商譽拒絕按呢做，建議盧里去尋原作者，用分版費所得和老人解決這件偷用伊作品的問題。

當盧里去向勉悔失禮，講願意公開勉是冊的作者，已經看破世情的勉卻無同意，嘛無願意分版費，一直趕盧里離開，無愛伊閣捙盤這件代誌。盧里卻認為自己呣是要活在可以無受約束，自己創造價值的小說世界內底，伊是要活在真實的世界，有道德規範的世界。所以，盧里要承認自己的過錯，承擔責任補救錯誤。

這齣電影用晚年落魄的勉這個角色，來傳達一種無作為的後果的想法。勉因為某諾拉（Nora）無細膩在火車頂拍無去伊的文稿，情緒上的錯誤致到兩人分開，失去心愛予伊後來不斷逐思念的諾拉。離婚真久了後，勉偶然坐在巴黎公車頂，看著諾拉徛在路邊，已經重嫁生子，一家庭顯然過得真體面的生活，諾拉嘛注意著車頂的勉，兩人恬恬互相擛手，著無閣相見過。所以，勉是認為著愛放落人生經歷中犯的錯誤，無需要受錯誤纏絆，繼續生活落去。事實上，伊根本放祙開對諾拉的思念。

有願意承認錯誤，要承擔責任糾正錯誤的盧里，顯然有較成功的人生，和杜拉有美滿的家庭生活。人生態度對錯誤無作為的勉，卻失去自己的正當機會和心愛的諾拉，孤獨過得落魄的生活。

有幾位網友先後給我留話講，何必常常在文章內底牽著蔡英文的「論文門」騙局。坦白講，是台灣社會在「論文門」騙局所展現的集體墮落，致到嚴重喪失民族尊嚴，催逼我著不斷提醒自己台灣人，著不時思考「誠信價值」的意義。所以，我才會有較強的意願利用各種機會，寫較濟關係誠信價值的文章。