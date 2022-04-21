美國從幫助中國進入世貿組織，給予最惠國待遇，一廂情願認為中共會放棄獨裁，走向自由民主，設想完全破滅，中共在經濟實力增強後，反其道而行，更加獨裁專政。示意圖／Pixabay，民報合成

1990年，蘇聯崩解之後，被視為冷戰時代的結束，從1946年，美國圍堵紅色共產擴張，不到50年，蘇聯和附庸的「華沙集團」快速土崩瓦解，中亞地區分裂成八個國家，蘇聯全面分裂是從烏克蘭開始，如今俄烏開啟戰爭，當年俄烏分手，恐怕是戰爭遠因，對蘇聯崩解，美國也覺得來的太快了。

當時，前國家安全顧問布里辛斯基寫了一本書《大棋盤》，書中描述蘇聯崩解後，美國的戰略目標，就是維持「一超多強」局面，防止有敵意同盟出現，藉此挑戰美國的優勢地位。

而具體的做法就是，美國在歐洲應該與法德聯手，穩固「民主橋頭堡」，簡單說，應該把北約向中東歐擴展，建立一個更大的集體安全網，並對俄國實施金錢援助，建設莫斯科聯結歐洲的鐵路公路，使俄羅斯更進一步與歐洲整合，成為歐洲一部份。在亞洲方面，美國應該避免過度親近日本，尤其是軍事合作，因為親近日本會破壞美中關係。

布里辛斯基的美國戰略，很大部分在克林頓政府時代就實施了，尤其是北約東擴，北約國家快速增加，但是，把俄羅斯拉進歐洲共同圈卻失敗了，以至於導致目前的俄烏戰爭。

布里辛斯基的美國歐亞戰略，很大部分受到季辛吉影響，加上布里辛斯基本身是波蘭人，祖國曾被俄羅斯侵略，因此對俄羅斯沒有好感；反而，布里辛斯基對中共好感，長期支持「聯中制俄」的戰略，美國今天養虎貽患，布里辛斯基也有一份責任。

國家戰略很難在現實世界構築，原因很多，這裡面有很多變數，所謂「一超多強」局面，也很難維持，更難以預料的是長期獨裁專制國家，如何可以蛻變，成為民主國家，才是更大變數，「中共國」就是最好例子。

美國從幫助中國進入世貿組織，給予最惠國待遇，一廂情願認為中共會放棄獨裁，走向自由民主，設想完全破滅，中共在經濟實力增強後，反其道而行，更加獨裁專政，對人民實施更大箝制，這恐怕是美國學院派政客最大噩夢。

蘇聯崩解後，蘇共黨產被私人寡頭侵吞，造就了普丁的橫空出世，普丁以恢復大俄羅斯榮光為口號，打擊貪腐贏得政權，用新的獨裁取代舊獨裁，新寡頭取代舊寡頭。而另一方面亞洲的中共，卻由於美國的經濟支援，搶救了六四革命後可能崩盤的中共命運，中共以開放改革口號騙術，拯救了自己的政權，並且在美中和解下，創造出經濟快速成長。

如今，俄烏戰爭爆發後，中國保持沉默，中俄聯手建立新的同盟，已經逐漸成型，而這個同盟國中，將會有親俄的歐洲國家加入，例如匈牙利、塞爾維亞，羅馬尼亞還在矛盾中，裏海國家應該有亞美尼亞，中東國家包含敘利亞、伊朗，亞洲國家有北韓，親中國家是否陸續加入，可能會逐漸明朗化。

外國觀察家認為，中共目前最矛盾，很多親中國家並不願意和美國敵對，例如中南半島諸國，或中南美國家，甚至完全以中國為依靠的非洲國家，如果要完全倒向中國和俄國為主的同盟，恐怕也會有一番掙扎。

客觀而言，美國和歐盟國家的經濟量體，佔了世界的六成，中俄聯盟也只佔了二成，若未來兩大陣營在經濟上完全脫鉤，回到過去冷戰時代，可以說是新冷戰時代的來臨，未來世界又會出現新風貌。