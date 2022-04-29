聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）28日在當地軍人與政府首長陪同下，造訪基輔（Kyiv）近郊的布查鎮（Bucha）、博羅江卡（Borodyanka）等，看到了遭俄軍摧毀的住宅建築。

古特瑞斯說，「我想像我的家人就住在那些被摧毀又焦黑的房屋裡，想像我的孫子、孫女驚恐逃難。21世紀還有戰爭真是荒謬。戰爭真是邪惡。21世紀完全無法容忍還有戰爭存在。」

這是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，古特瑞斯首次造訪飽受戰火蹂躪的烏克蘭。

他並呼籲俄羅斯當局配合國際刑事法院（ICC），調查是否於入侵烏克蘭時犯下戰爭罪。他表示，「但當我們談到戰爭罪的時候，切莫忘記最糟糕的罪行就是戰爭本身」。

俄羅斯空襲基輔 震驚古特瑞斯及其團隊

而就在古特瑞斯造訪之際，俄羅斯又在格林威治標準時間28日17時15分(台灣時間29日凌晨1點15分)左右對基輔發動攻擊，震驚了古特瑞斯及其團隊，並造成10人受傷，這是自4月中旬以來，俄軍首次對基輔發動的火箭攻擊。

緊急服務單位表示，空襲擊中一座25層樓高的住宅大樓，摧毀了其中兩層樓，黑煙竄入空中。

聯合國人道事務協調廳發言人阿布瑞烏（Saviano Abreu）表示，古特瑞斯及其團隊都被空襲位置距離這麼近嚇到。他說：「這裡是戰區，但（空襲）發生地點離我們很近，讓人震驚。」

古特瑞斯26日已先訪問俄羅斯首都莫斯科，他當時表示，將尋找方法盡快結束在烏克蘭的衝突。



圖說：古特瑞斯和烏克蘭總統澤倫斯基舉行聯合記者者會。圖/截自Zelensky臉書

而在這次基輔的攻擊發生的不到一個小時前，古特瑞斯和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在距離事發地點約3.5公里的地方，舉行聯合記者者會。

澤倫斯基說：「今天，在我們於基輔的會談結束後，俄羅斯飛彈立即飛進了這座城市。」

澤倫斯基指出：「這說明了俄羅斯領導人羞辱聯合國和該組織所代表的一切努力。」