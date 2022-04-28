經歷前後加入、退出董事會，宣布收購推特、遭董事會祭出毒藥丸策略以抵制收購後，馬斯克正式買下這家他心儀已久的社群平台，他曾強調，收購後的首要任務會是全力掃蕩平台上的機器人帳號。

據推特新聞稿，馬斯克將以每股 54.20 美元、總價約 440 億美元現金收購推特，之後推特將轉型為私有化公司。

推特現有股東將依其普通股獲得每股 54.20 美元現金，此價格相較 4/1 已溢價 38%。

Twitter 獨立董事會主席 Bret Taylor 表示：

『推特董事會對此收購案深思熟慮，並以全面性流程來評估，而收購案的確定性、價值將帶來可觀現金溢價，我們相信這對於推特股東們來說是最好的方向。』

Twitter 執行長 Parag Agrawal：

『推特的目標、意義將影響全世界，我們對團隊深感自豪，也從如此重要的工作中深受啟發。』

特斯拉創辦人 Elon Musk：

『言論自由是民主運行的基石，而推特如同一座數位城市廣場，大家在這裡討論著對人類未來至關重要的問題。同時，我也希望透過新功能來改進平台、開源演算法以增加信任度、打擊垃圾留言機器人、對所有人進行身分驗證，使推特變得更好。推特有無窮潛力，我期待與公司合作，並與用戶們來解鎖這份潛力。』

馬斯克也在推特強調：

『我希望就算是對我最壞的批評者也能留在推特上，因為這就是言論自由的意義。』

收購案已獲董事會一致批准，預計將於 2022 年完成，馬斯克先前已獲得 255 億美元的全額債務和保證金貸款融資，並提供 210 億美元的股權承諾，收購案將不存在融資條件。

推特將於 4/28 開盤前發佈第一季財報，不另舉行股東電話會議。