俄烏戰爭如何收場才符合民主陣營長遠利益？習近平是否能從中取利，成為這場戰爭的最後獲益者？值得觀察。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

日前我在《民報》網站發表〈 1935啟示錄 〉一文，指出1935年義大利入侵奈及利亞，英國未能掌握「聯合次要敵人」策略，反而帶頭發動集體制裁而開罪莫索里尼，將原本關係融洽側翼推向希特勒，等於協助鞏固她的反民主陣營。

我也在該文進而指出，現下俄烏戰爭爆發，以美國為首諸國激情支援烏克蘭，極力打擊削弱普丁勢力，結果恐也是徒然造就中國在反民主陣營無可否定，獨一無二盟主地位，歷史又將重演。

本文即就上述兩事件之後續發展做一分析。

就奈及利亞事件而言，當時英國身為西歐民主國家實質領袖，對義大利公然違反國公法發動侵略，確也不能不有所表示，但其表現方式可輕可重。

英國若是洞悉利害，認清有必要拉住義大利，大可僅以一紙表示「惋惜」、「遺憾」外交辭令宣示，一份措辭和緩抗議作為交代，避免觸犯墨索里尼，不讓事件影響雙方關係。

論者或認為如此懦弱姑息，不是民主大國應有表現。但既然要聯合次要敵人，或至少不讓對方滑向主要敵人，既不能事事以道德標準要求對方。畢竟聯合次要敵人僅只是權宜外交政策，不是在籌組民主同盟，不是在審核民主俱樂部的會員資格。

二次大戰期間，西方國家既已認定納粹德國是主要敵人，並和次要敵人蘇聯併肩作戰，即對後者併吞波羅地海三國一事避而不談，更未要求承諾戰後恢復三國自由，正是聯合次要敵人的不得已作為。然則何以對蘇聯能隱忍，對義大利即不能？

英國在奈及利亞事件所犯另一錯誤，是既已扯破臉得罪墨索里尼，但也未能得罪到底，將他徹底打趴，至少為民主陣營除去一大禍害。

當年英國主導的經濟制裁，雖然項目繁多，也盡是避重就輕花式表演，並未傷及義大利筋骨，說穿了也是意在唬弄國人和世人，不敢真正懲治對方，結果不但激怒墨索里尼也讓他更看不起。

當時英國如果敢於決定禁運石油，再對義封閉蘇伊士運河，立可使進入奈及利亞侵略軍陷入絕境，墨索里尼已隨之垮台。

英國若能採取這一果敢措施，不惟可以扳倒兩大極權勢力之一，也應很能對希特勒產生震撼作用，壓制住納粹擴張氣焰。可惜英政府缺乏足夠見識與勇氣，既不能明智務實聯合次要敵人，又不敢將之徹底整垮，徒然為希特勒製造出一隻虎倀。

將1935奈及利亞事件和當前烏克蘭戰爭作一對照，世人應該得到何種啟示何種警惕？

英國未能掌握聯合次要敵人原則，促成墨索里尼倒向希特勒，鞏固了納粹德國歐洲戰略地位。

今天以美國民主集團激情支援烏克蘭，固然是削弱普丁威望消耗俄羅斯戰力，但是否也在鞏固中國反民主陣營霸主地位？普丁愈脆弱，是否也愈需靠向習近平？

以美國為首民主集團，是否在重複英國的當年錯誤？

論者或許認為，既然事已至此，或許即應集中全力促使普丁垮台，先剷除掉兩大極權帝國之一，也讓習近平多少陷於國際孤立？然而2022已不是1935，執意繼續打擊削弱俄羅斯，只有更加凸顯中國反民主陣營的領袖地位。

1935年的納粹德國，希特勒上台執政僅僅3年，擴軍計畫也僅完成第一階段，在國際間也捨義大利而外並無可供拉攏盟友，所以一旦墨索里尼被整垮，對納粹德國確能產生震懾作用。

但今天習近平統治下的中國，已是紮紮實實邪惡帝國，更有北韓、伊朗、中亞五國等非民主國家作為羽翼，不是當年納粹德國可比。在這一態勢下，若真擊垮普丁，只怕更能收到和民主陣營利益相左效應。

烏俄戰爭如何收場方稱符合民主陣營長遠利益？習近平是否將成為這場戰爭的最後勝利者？

不容閃避的課題，正在考驗民主陣營決策人士的智慧。