2014年1月6日接到老朋友林文德的電話，他告訴我他前一天中風住院，要我去看他他要交代一些事情。

當天下午我馬上去醫院探視，他躺在病床上，幸好只有左手腳軟弱無力，其他都很正常；他的妻子以及妹妹在旁邊陪伴著他。我是律師，他請我幫忙兩件事，第一，出院後要受洗歸主；第二 ，要預立遺囑交待告別式一定要用基督教儀式。

他留學旅居維也納時，已有人傳福音給他，所以我就先帶他開口祈禱認罪悔改、接受耶穌作他永遠唯一的救主。在應驗了「心裡相信，口裡承認，就必得救」的祈禱後，他非常喜樂。

老朋友是一位雕塑家，曾經創作鄭南榕墓園「自由之翼」紀念碑以及江鵬堅、黃昭堂、陳定南、田朝明、史明等人雕像 ，加上曾經擔任「世界台灣同鄉會」會長，因此結交不少各方好友。未中風以前，他早邀約好友過年後去他家吃春酒，我以為他中風後不可飲酒，應該取消了，沒想到他堅持照常舉行，上帝感動我，當趁此良機為他安排受洗儀式，於是馬上聯絡也是老朋友的林宗正牧師以及蔡三雄牧師。

那天黃昏，就在他家中，眾多好友在一旁觀禮，他在妻子扶持下由林宗正牧師施洗，再由蔡三雄牧師主持聖餐；最後大家在盛宴中歡喜慶祝他受洗歸主、成為上帝的兒女 。

我喜歡交朋友各種人物都有，也喜歡和好朋友相聚時，欣賞上帝賜給每個人不同的才能。然而不免想到好朋友一起歡喜快樂的時光能有多久？有的人甚至已經不在世上了，豈非好景不常在，空留懷念而已？所以我每次都要介紹一位至好而永遠的朋友給他們；至好朋友就是耶穌，因為只有他是道路、真理、生命 ，信他的人不至滅亡，反得永生。有了至好的朋友賜給我們永生，我們在世上歡聚一堂將來在天堂也能團聚到永遠，這是何等的平安喜樂。

老朋友的受洗更使我有信心與勇氣，將至好的朋友介紹給我所有的親朋好友，使他們成為行公義好憐憫的上帝兒女。