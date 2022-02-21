台灣的政黨和政客們不要再拿中華民國這個七十幾年前已經被中國人民拋棄的舊招牌，繼續在台灣騙吃騙喝。示意圖／擷自總統府flickr

台灣才是最大公約數，中華民國已經不是；況且中華民國早就被中共污名化了！

歷史往往是由勝利者所書寫的，勝利者多半會將被打敗的一方駡得一文不值，以突顯自己的偉大和正當性，中共也是如此，而且變本加厲，雖然鬼話連篇，但喝中國共產黨奶水長大的億萬中國人民卻深信不疑；中國共產黨說抗日戰爭是共產黨打的，都是共產黨的功勞，都是共產黨在打仗，國民黨專門扯後腿！在1949年中國共產黨創建中華人民共和國當年出生的中國人，今年已經七十幾歲，現在的中國人從小就受共產黨洗腦，絕大多數的人對共產黨說的那一套深信不疑。現在爭相舔共的中國國民黨人，當你們聽到共產黨在鬼扯蛋的時候，卻連吭都不敢吭一聲，你們摸著自己良心，捫心自問你們對得起畢生堅決反共的蔣介石和蔣經國兩位中國國民黨領導人嗎？

中華民國歴史上的恩恩怨怨和誰是誰非，或許留給一百年後的史學家去研究評論，才不會受各種政治力量和現實利益影響而看不清楚，畢竟現在我們所接收到的訊息不全面也不客觀。

對二二八大屠殺和白色恐怖受難者家屬而言，「中華民國」四個字代表的絕對不是什麼正面的價值！誠懇呼籲1949年逃難到台灣的族群，你們的歴史，不是他們的歷史；換句話說，你們所認知的中華民國，可能不是現在十幾億中國人所認知的中華民國，也不是二二八大屠殺和白色恐怖受難者家屬他們內心深處的中華民國；請不要用中華民國強加在別人身上。

時序已經進入2022年，台灣的政黨和政客們請不要再拿中華民國這個七十幾年前已經被中國人民拋棄的舊招牌，繼續在台灣騙吃騙喝；我們要丟掉中華民國這件在1949年中國人已經不穿的政治外衣，以台灣為出發點，大家認同這塊土地，大家認同台灣，大家一起向前看，大家共同努力為台灣，才是現在大家的最大公約數。

是台灣的中央山脈流出的水滋養我們長大的，不是長江黃河養大我們的。我們的家在台灣，我們根在台灣，台灣才是大家的最大公約數。