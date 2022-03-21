作者指出，李登輝（左2）和蔡英文（左3）兩位總統提出的兩國論，真正能為台灣帶來長遠的和平。示意圖／擷自總統府flickr，李登輝基金會，民報合成

上個（二）月24日，蘇聯獨裁者普丁悍然揮軍入侵烏克蘭，舉世震驚憤怒。在這個時候，國際上有人散播似是而非的言論，說普丁攻打烏克蘭，是因北約「東擴」，威脅到俄國，「逼」得他不得不動手。

東歐國家想加入北約，並不是那麼容易。一般先要在政治和國防上做出許多改革，例如大幅增加軍費等，才能符合加入北約的高標準。普丁不檢討為什麼鄰居國家都爭相加入北約來防範俄國，卻不斷以下毒等恐怖手段殺害政敵，讓東歐國家對俄國更為戒懼。這次俄國侵略烏克蘭之後，連一向中立的芬蘭，支持加入北約的民意比例也首度超過五成。所以北約的所謂「東擴」，其實是東歐國家為害怕俄國而「西逃」、「自保」的結果。

強者如果喜歡霸凌弱者，弱者當然想要自保。如果有旁觀者說，弱者的自保，是對強者的「挑釁」，實在讓人難以苟同；然而台灣鼓吹這種錯誤邏輯的人卻為數不少，其代表人物，就是蘇起先生。

蘇起先生近日頻頻在各地演講，說蔡英文總統聲明兩岸互不隸屬，是「挑釁」中共，會「逼」得大陸對台動武，會害台灣像烏克蘭一樣，被中共修理。

其實真正能為台灣帶來長遠和平的，正是李登輝和蔡英文兩位總統提出的兩國論！

「兩國論」增加台灣安全

為什麼「兩國論」可以增加台灣的安全？因為如果世界承認中華民國是獨立的國家，大陸對台灣動武，即屬侵略行為；世界各地即可支援台灣，制裁中共。

但是如果大家認為台灣海峽兩岸只有一國（中華人民共和國），認為台灣不是獨立的國家，只是中國的一省；中國則可以宣稱兩岸爭議是內政問題，就可以阻止外國干預，關起門來對台灣人肆意凌虐；就像他們在西藏、新疆和香港可以倒行逆施一樣。

台灣提出兩國論，能增加台灣的安全，也就增加了大陸吞併台灣的困難。北京當然因此憤怒咆哮、對台灣武嚇連連。但自1999年兩國論提出至今，中共從不敢越台海雷池一步。原因很簡單，因爲中共一旦升高緊張情勢，美國就會派軍艦開進台灣海峽。中共必須先攻擊美國海空軍，才有機會登陸台灣。美國如此over my dead body的保護，讓只懂在陸地上草菅人命、使用人海戰術的中共完全無計可施。儘管近年拚命增加海空軍數量，但中共軍紀敗壞貪腐橫行，製作武器偷工減料，必定不堪一擊。且過去中共缺乏海空實戰經驗，想挑戰經驗豐富的美軍，下場恐怕連共軍都不敢想像。馬英九宣揚「首戰即終戰」，本來是想恐嚇台灣百姓，結果卻可能嚇到共軍。

挑撥對立導致台灣衰弱

既然無法武力犯台，中共只好利用台灣的失意政客，在台灣內部不斷扭曲認知，挑撥對立，希望導致台灣衰弱、內亂。此外，中共也不斷散佈扭曲的言論，醜化美國和日本，希望台灣受到挑撥，反美、反日而自毀長城。

蘇起把可以保護台灣的「兩國論」，說成是台灣對大陸的挑釁，明顯是受了中共的利用，來嚇唬台灣人，減低大家對蔡總統兩國論的支持。洪秀柱二月朝見中共政協主席汪洋後回台，批評投票給蔡英文的817萬人「不用腦筋」，害台灣「陷入絕境」。這個論調和蘇起口徑一致，顯然背後都有中共的指揮和協調。

我是外省第二代，可說生來就有反共的基因。我對中共滿手血腥、滿嘴謊言的本質非常了解，對他們種種反民族、反人類的暴行也多有研究。今天看到過去許多藍營朋友，一方面被中共營造的表面繁榮迷惑，一方面又因省籍情結不能接受本省人主導的政府，開始背離兩蔣的反共遺志而親共反台，渾然不知中共己經逐漸成為人類的公敵；這種現象讓人憂心。例如邱毅在香港鳳凰衛視上，公然建議斬首蔡英文；郁慕明説和平統一太慢了，應該要快速武統。這些言論簡直就是反文明、反人類，可謂喪心病狂。

蘇起創造了「九二共識」，騙人說一中可以「各表」。但2019年被習近平打臉，說「九二共識就是一國兩制」，習根本沒有提什麼「各表」。失掉了各表，中華民國就消失了，九二共識也就成了台灣向中共投降的共識。

馬、蘇說他們的「投降共識」可以帶來兩岸和平；如果台灣人民真的可以在「一國兩制」下苟活，也就算了。但馬、蘇可能不知，1949年以前300萬以上投降中共的國民黨軍公教人員，在1952開始的「鎮壓反革命」運動中，全部陸續遭到殺害。幫中共作間諜的地下黨員，「解放」後不僅沒有被論功行賞，還被分散到各地，暗中逐步加以整肅。



蘇起（左2）創造了「九二共識」，騙人說一中可以「各表」；馬英九（左3）宣揚「首戰即終戰」，本來是想恐嚇台灣百姓，結果卻可能嚇到共軍。圖／擷自CCTV網路新聞

今年3月9日，中共國務院港澳辦主任夏寶龍在談到一國兩制時表示：「五十年不變是一個哲學概念，而不是一個數字」。希望馬英九能夠聽得懂這句話的恐怖含意。

2013年6月20日，中國社會科學院台灣研究所主辦，大陸國台辦協辦，在北京文津國際酒店召開北京會談，探討兩岸關係；本人亦受邀與會。

接受一個中國等於自殺

會中本人發言表示：大陸要台灣官方先接受一個中國原則，才願與台灣談判，實係強人所難。因為台灣一旦接受一個中國，就等於自殺。大陸要台灣先「提頭來見」，然後説一切都好談；那不是騙鬼嗎？

我接著說，李登輝講兩國論，陳水扁講「一邊一國」，在台灣都得到壓倒性多數的支持，因為他們講的是現實，也是事實。其實造成兩國的人，是毛澤東；他本是中華民國國民，卻不遵守中華民國憲法，搞武裝叛變，弄出了一個「中華人民共和國」，於是才有了兩國。李登輝和陳水扁哪有能力創造出兩國？只有毛澤東才有這個能力。「偉大毛主席」的創造成果，為什麼台灣人不能説出口呢？

所以今天台灣人應該團結支持蔡總統，齊聲大喊兩國論，讓它傳遍天下，響徹國際。

中共如果認為兩國論是分裂國土，那中共應該自己解散，因為他們才是分裂國土的元凶。中共解散後，中國人才能恢復民主自由，重見青天白日。在中共解散前，台灣應該加強戰備，與美、日合作研發不對稱先進武器。不恃敵之不來，恃吾有以待之；讓中共犯台之日，即其亡黨之時。

至於少數通共賣台、不斷散播失敗主義、投降主義的內奸，則應參考美歐二戰時期辦法，訂定適宜的國安法條，限制其活動。將他們送回大陸、撤銷其回台資格，應該是最起碼的處罰。