在人生的道路上，往往會遇到許多困難和試煉。不過，或許這都是生命帶給人們的養分，從中可以發現自己，更加了解自己！常常，當過度期待，或是缺乏安全感的當下，也就是人生失衡的狀態，一切變得凝滯與緊張。然而，也許每個遇見，都是具有意義的，她/他可能帶來讓你不舒服的關係，卻能夠讓你重新省視自己，這段過程，就是最好的學習。

帶著這樣的心情，就會看淡人世間的不完美，而更加看重那個珍貴的相遇瞬間。想必，這就是生命所要訴說的故事！事實上，在關係中，不管是家人、朋友，或是伴侶，都很需要持續學習，一起成長的互動過程。而閱讀，就是最快也最便宜的途徑。相比於買股票，或是期貨投資，買書的花費是極其微量的，但對於身、心、靈的改變，卻會有著顯著的變化。

譬如說，許多人都渴望一個「美好的伴侶關係」，但往往在「好好說話」這關，就有了巨大的困難。這是因為每個人都有在意的盲點，也容易陷在情緒裡頭，而無法好好表達自己！這時，腦中就會浮現「我想跟你好好說話」這本書裡頭提到的：「說出事實，但不要把情緒字眼留下來！」像是，你這周兩次都晚到了半小時，發生了什麼事呢？會遠比「你又遲到了」，來得讓人接受，也有著同理的心。相信，這會是更好的表達方式！

緊接著，對於陷入分歧的意見和舉棋不定的想法中，則可以用到「大腦整理筆記法」。透過把大腦中的卡關迴路，用簡單的紙、筆，畫出可以選擇的路徑。例如：到底要辭掉工作去讀書呢？還是要留在原本的工作，繼續忍受枯燥的生活呢？在關係中也是如此，到底要繼續維繫這個失去熱情的戀情，還是開啟一段新的感情呢？事實上，答案往往在不經意的過程中，就透露出秘密了！像是，其實是因為對於自己失去好奇心和渴望，連帶地失去了對於經營工作和感情的火花，自然而然就會欲振乏力，失去了想要持續下去的動力。

另一方面，人們也會為自己營造一個藉口，來替不想要做的事情合理化。好比，他就是那麼難溝通呀！那都是他的問題呀！這也容易讓關係陷入死局裡頭，但如果能夠應用「立下界線」中講述的，人人都有拒絕的權利，此時每個人都是自由的。若在互動的過程中，說出了自己的需要，但他人拒絕了，這樣就已經達成目標了，並不用為了他人的拒絕感到難受。以自己的媽媽為例，當她興致勃勃地說著旅遊過程的驚喜，但爸爸卻意興闌珊。事實上，這並非媽媽的問題，她只要能夠感受到出遊過程的喜悅就足夠了！自然心情平復許多。

也因此，從「我想跟你好好說話」、「大腦整理筆記法」、「立下界線」等等，一本本的書籍中，都在無形之下，帶來成長的養分。也只有透過自我的反思和學習，並且將伴侶、家人和朋友們當成一起成長的夥伴，自然能夠感受到平凡生活的魅力！優質的伴侶關係，從來不是一蹴可及，而是在一次次跌倒之後，重新體會生命的真義，並且為身邊的人帶來安心和喜悅。