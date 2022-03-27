俄烏戰爭背後的利弊分析

廖天琪：關於這個主題，如果沒有其它更多的說法，我們就進入下一個主題，就是說這個戰爭現在正在進行之中，它對我們整個世界的影響凸現出來，從能源方面，從金融方面，從物價方面，從各個方面都出現了各種各樣的情況。剛才說到油價爆升等，關於這個話題怎麽來看？未來的影響會怎麽樣？從經濟角度，從政治的角度，從其他各方面角度來討論。

萬潤南：我認為這個影響應該說是非常大的。這麽說吧，影響最大的是烏克蘭，畢竟烏克蘭是戰場，所有正常的和平活動，不得不終止，而且還有犧牲，還有破壞，核電站也差一點出問題。第二慘的是俄羅斯，它的盧布跌到地板了，是對俄羅斯的制裁造成的後果，而且打仗是很吃錢的，包括它遇到的各種問題和損失等等。第三慘的呢？是歐洲了，我看到德國議會選擇黨（AfD）聯邦議員、該黨團主席愛麗絲•韋德爾（Alice Elisabeth Weidel）的演講，講得很好。她說金融制裁對俄羅斯造成了傷害，但是對歐洲、對德國造成了更大的傷害。講得很有道理，講得也很雄辯，最重要的一個問題，就是你們也直接感受到了，物價升、歐元跌、燃油暴漲。

現在不是兩敗俱傷，是三敗俱傷。比較不太受影響的、甚至還得到了一點好處的是中國。但是得到最大好處的，我們從得到的利益來講，比方說得利的是紅色，失利的是綠色，那麽烏克蘭、俄羅斯、歐洲屬於綠色區域，是虧的。再底下是中國，泛紅了。但是深紅的大紅大紫的是美國，無論從哪方面來講，它都是利益獲得者。

你看美國又是正義民主自由的保衛者，發了聲；而且美國料事如神，提出了各種警告；還有所有的資金都往美國跑了，歐洲戰爭，熱錢總是往安全區域跑，哪裡最安全，自然是美國。再則美國的燃氣價格暴漲，人家還必須買它的，為什麽呢？俄羅斯禁運呀。犯罪學在尋找兇手的時候，有一個推理的方法，就是尋找誰是得最大利益的獲得者。比方說某個人突然死亡了，誰有這個動機呢？他的死對誰是最有利呢？如果使用這種推論，發生在烏克蘭的這場戰爭，最大的推手、就不說罪魁禍首，毫無疑問是那個得到最大利益的美國。而且還有一點注意到沒有？美國也很受譴責，它一定要表明不會派出軍隊。縱容是一方面，另一方面是告訴全世界，我這裡是安全的，這場戰爭再大，我也不會捲入，很聰敏的把自己隔開了。然後呢，英國的那一邊只是咋呼，所以從頭至尾，英國只是啦啦隊而已。

前美國國會議員圖爾西•加巴德（Tulsi Gabbard）指出：拜登只要保證不接納烏克蘭加入北約，就可結束此次俄烏危機，阻止爆發戰爭，但他們不這樣做。一是因為一旦俄烏爆發戰爭，美國將有明確的藉口向俄羅斯實施嚴厲制裁；二是因為控制著拜登政府的軍工復合體將賺得盆滿缽滿。

世界超級「寇」是怎樣養成的

廖天琪：這點說得太棒了，原來美國說不派兵的道理是這樣。

萬潤南：我剛才說，對俄羅斯應該圍城必闕，你不能堵得人家沒路走。普丁現在也很委屈，包括他要加入北約不被接受，他與日本前首相安倍聊天的時候都講過，安倍現在出來證實，俄羅斯當時確實很委屈，很憋屈。

在烏克蘭衝突加劇的情況下，2月27日，日本前首相安倍晉三做客富士電視台節目，談及普丁出兵烏克蘭。在採訪中安倍引述了此前普丁對他透露的想法，也夾雜了自己的分析。安倍稱，普丁曾多次對我說北約不守承諾。安倍認為，作為普丁來說，「他沒有對領土的野心，而是基於防衛俄羅斯、確保安全的角度采取的行動。」他還稱，普丁曾多次私下跟他說，「北約不守承諾」，安倍說，「普丁的這種看法很強烈」。



2月27日，日本前首相安倍晉三做客富士電視台節目，談及普丁出兵烏克蘭。圖／擷自網路，田牧提供

美國這套手法，我們用12個字來概括：首先叫「逼良為寇」，俄羅斯這個寇啊，本來它是要從良的，但是你逼著它成了寇；第二叫「挾寇自重」，對歐洲來說，他們現在的情緒，俄羅斯對歐洲如此虎視眈眈、心懷覬覦，歐洲更需要美國的存在，而且是必須的；第三叫「養寇自肥」，中共這個寇，也是培養出來的，對不對？中國怎麽能夠發展的？沒有美國的科技、政策、市場、資金等支持，中國不可能有今天。

我們再回過頭去觀察和回顧，當代世界上幾個著名的寇，薩達姆·海珊算一個吧？賓拉登也算一個吧？我們可以查一下歷史，他們都是美國政府、CIA培養和馴化出來的，薩達姆·海珊是為了對付伊朗，賓拉登是為了對付前蘇聯，當年蘇聯占領阿富汗需要配合阿富汗。所以我們看到，它首先是養寇，狹天子以令諸侯，它是挾寇以令天下。

從現在的狀況來看，圍城必闕是第一個問題。接下來是「逼良為寇」，「挾寇自重」，「養寇自肥」。跟東歐的關係就是典型的「養寇自肥」，現在再來審視俄烏戰爭，是不是另類的收割成果？就說中國吧，中國確實發展起來了，但是獲得最大利益的還是華爾街啊。中國也很委屈，一部蘋果機（iPhone）在中國市場，美國賺500塊，中國賺5塊錢，中國的生產，中國的管理，中國的市場，中國的營運，盈利卻是美國的百分之一。這就是「養寇自肥」的道理，委屈有什麽用？周瑜打黃蓋，一個願打，一個願挨嘛。

戰爭災難殃及人類

廖天琪：老萬說得好！現在看來離結束戰爭還遙遙無期，但是戰爭製造的人道災難，目睹戰火中成批顛沛流離的難民，心情很是壓抑與難受，戰爭的野蠻、淒慘與冷酷，這種破壞性、傷害性、摧毀性……令人瞠目結舌、不寒而慄。

更何況一場戰爭造成經濟建設癱瘓、崩潰與遲滯，這與我們每一個人都休戚相關，首當其衝就是造成德國、歐洲的經濟萎縮與衰竭。俄羅斯、烏克蘭是歐洲的糧倉，我們從德國市場上已經看到，汽油柴油價格翻倍，德國出現新一輪的恐慌性囤貨潮，麵粉、麵條、食油等售馨售空。殊不知這樣狀況會持續多久？二年抑或是三、五年才能恢復？戰爭造成的社會災難和後遺症，看來將會成為未來數年嘮叨不完的市民話題。

現在我們來展望和預估一下，戰事會有怎麽樣的演變？是否能讓人們看到盡頭？千萬不能像阿富汗戰爭那樣持續20年，倘若是這樣的困局和結局，歐洲豈不是又回到了血腥的征服戰爭歲月？如此歐洲的前途在哪裡？剛才老萬說，最大的受害者是烏克蘭，接著是俄羅斯自己，然後就是歐洲。這場災難會演變成怎麽樣？整個世界的「均勢」已被打破，原來的世界多少是相對平衡的，這個平衡一旦被打破，將會出現什麽狀況呢？

前一陣我們還覺得伊斯蘭文化、伊斯蘭恐怖活動很讓我們受不了，但是眼下這些問題暫時被擱置在一邊，這些隱憂與困局依然還存在，現在又出現了新問題，會如何改變整個文明世界？如何改變我們的正常生活呢？尤為重要的是，會不會引發核戰爭？那樣的狀況會更慘，人類將走向滅亡。我自己也沒有什麽特別的想法，我實在想不出，我又覺得不會引發核戰爭，除非普丁瘋了……

剛才老萬說了一個非常重要的概念——「圍城必闕」，這個闕確實非常重要，我們一定得想辦法給發動戰爭的普丁留一條生路，要讓他有一個台階下。不管原因在哪裡，美國在後面搖鵝毛扇，煽風點火這個那個，發動戰爭的畢竟是前台的普丁。

但給普丁下台階是件很不容易的事，因為不單單是一個國家，或者一個政府的決定，要大家都同意給他一條生路，我現在不知道應該說什麽？也看不到什麽前途？或者可預測的未來前景……



2021.6.16拜登與普丁於日內瓦會面。圖／擷自公視新聞影片

法德未能把握「止戰」的機會

田牧：現在的狀況很艱難，最著急的應該是歐洲了。俄侵略，烏抵抗，雙方陷入你死我活的交戰中，這場戰爭的前景和未來難卜難測。

無論誰勝誰敗，倒霉的輸家總歸是交戰的雙方，烏克蘭與俄羅斯，當然還殃及歐洲。德國將俄羅斯排除在swift金融結算體系之外，對自己很不利，因為德國與俄羅斯的貿易捆綁過於緊密，比如：德國是俄羅斯第二大進口國（中國第一），又是俄羅斯第三大出口國（中國第一、荷蘭第二），德國進口原油的三分之一來自俄國，德國在俄羅斯有3651家企業，共有28萬名雇員等等。如此緊密的經濟交織，想來是撐不了幾個星期的。倘若反彈回來，德國的金融體系首先要遭遇破局和困境，這是一個很大的問題，德國已經公開提出了這個問題，它無法長期維持這樣的制裁。

我們還看到這麽兩個場景，2月27日，歐盟委員會主席馮德萊恩對記者表示：烏克蘭是「我們（歐盟）中的一員」。3月1日，馮德萊恩再談烏克蘭加入歐盟一事時，顯然降低了熱情，她表示：「首先必須結束戰事。」歐洲理事會主席米歇爾回應，歐盟將會認真對待烏克蘭這一「極具象徵意義的、合理的政治請求」，但同時承認入盟過程將很艱難。

另一個場景，3月3日，德國總理蕭茲在接受德國電視二台採訪時表述：「現在不是考慮烏克蘭加入歐盟事宜的時候。」當務之急是防止當前衝突繼續升級。顯然是在為前幾天歐洲政治大佬們的熱情澆冷水，將此路堵死，估計這一採訪也是刻意為這句話安排的。



2022.2.14德國總理蕭茲在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面。圖／擷自PBS News hour影片

戰前，2月14〜15日，蕭茲訪問俄烏展開斡旋，澤倫斯基同意了勸說，法德俄烏約在巴黎相聚，共同構建歐洲和平，共同簽署一個文件：「烏克蘭不加入北約」，歐洲的事，歐洲人自己來解決，殊不知澤倫斯基第2天就反悔了。

我在揣測蕭茲為什麽如此糊塗，沒有把握好機會，這是蕭茲犯下的很大錯誤。蕭茲和馬克宏可以直接給普丁一個保證：絕對不讓烏克蘭進入北約，或者簽署一個文件，幾個大國先簽署一個意向性文件。那麽普丁就心定了，就不會再出問題了，從而避免了這場戰爭。中國五代史就有這樣的說法「……須知機不可失，時不再來。」

現在普丁開出價碼更高，戰爭持續的時間越長，投入得越多，死亡也越多，那麽普丁需要得到的回報也就水漲船高，現在看來後面的談判更為艱巨。

不可預估的戰爭結局

田牧：古羅馬有一種說法：發動一場戰爭容易，但結束一場戰爭卻十分困難，因為發動戰爭和結束戰爭並不取決於同一個人。眼下俄烏戰爭就面臨這一難局。戰爭持續與拖延下去，是否會出現更為悲壯和慘烈的局面？比如北約被拖入戰場？甚至最終爆發毀滅人類的核戰爭。就像普丁曾經的狂言：「俄羅斯都沒有了，還要世界幹什麽！」

對於戰爭的未來，我想人們不敢輕視，但又有什麽辦法呢？俄羅斯開啟了核威懾「特殊戰備狀態」。美國雖然表示「沒有改變核力量的戰備等級」，但是美國空軍的防核彈「末日飛機」，被發現從內布拉斯加州的空軍基地起飛，去執行「訓練任務」。

福斯新聞女嘉賓圖爾西•加巴德被採訪時表示：「拜登早就說明了，利用經濟核武器制裁俄羅斯，同樣有效。現在美國的目的全部達到了，股票上漲，匯率增長，通脹率降低，歐元開始縮水，還有成功轉移了民意低下的問題。這是美國挑起這場戰爭最希望看到的。」

美國和北約真應該站出來，美國、中國、德國、法國，幾個大國就像處理伊朗危機一樣，坐下來與俄烏商談簽約，早日結束俄烏戰爭。（待續）