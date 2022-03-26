米爾斯海默的批評聲

廖天琪：戰略家的提醒與建言，並不能決定美國與北約的政策。況且「北約不東擴」條約是否存在？早已被今天的政治家淡忘了，即便真有這樣的舊條約，今天的執政者是否執行，還真不敢替政治家們代言。

普丁入侵烏克蘭，理由是俄羅斯難以隱忍北約的5次東擴。

當整個世界充滿一片撻伐之聲、聲討普丁與他的軍隊時，還是美國發出了不同聲音，《紐約客》雜誌在3月1日發表了美國著名政治學家、芝加哥大學教授約翰·米爾斯海默（John Mearsheimer）的專訪文章，發出了他的批評之聲：「這還是北約和美國的錯。」

米爾斯海默談及了北約和美國給俄烏局勢埋下的兩次衝突隱患。

「其一，北約在2008年發表的一份聲明表示，烏克蘭和喬治亞是可以加入該軍事組織的。米爾斯海默說，當時俄羅斯的反應就很強烈，稱這是對俄羅斯的重大威脅，而且是一種對俄的『存在性威脅』。」

2008年4月，北約國家領導人在布加勒斯特召開峰會，期間表達了，喬治亞在符合相關標準的情況下，可以加入北約。僅僅四個月後，2008年8月1日至2008年8月12日，就爆發了俄羅斯與喬治亞的戰爭，其中是否有因果關係？或者是一種必然的結果？見仁見智了。

「其二，2014年年初，美國參與顛覆烏克蘭『親俄』的亞努科維奇政權的事情，也給後來乃至如今的俄烏局勢埋下了地雷。」

當年，米爾斯海默曾撰文指出：北約東擴是導致克里米亞問題出現的原因，此外，他還指出美國一直希望把烏克蘭變成一個「自由民主政體」，「美國國家民主基金會（NED）」則一直在烏克蘭推進這一工作。他說道，如果北約沒有東擴，那麽美國在烏克蘭的做法或許不會引起俄羅斯太強烈的反應，可當此事與北約的持續東擴以及北約向烏克蘭承諾「成員」的事情一疊加，就成了俄羅斯完全無法接受的極大威脅，所以俄羅斯才會在當年拿下克里米亞，以免將來此地被北約變成一個對付俄羅斯的海軍基地。

米爾斯海默認為：普丁的反應並不奇怪。這是「大國地緣政治」的現實。作為緊挨著俄羅斯的大國烏克蘭，當然要謹慎考慮俄羅斯的感受，因為如果烏克蘭拿著棍子去戳俄羅斯的眼睛，後者是會報復的。他還特別強調說，這就是所謂的「門羅主義」，美國這個西半球的霸主，同樣不會允許該區域以外的一個超級大國，在美國勢力範圍內的國家駐紮軍隊和布置軍事武器。

畢竟是西方一直在試圖潛入俄羅斯後院，威脅後者的核心戰略利益。普丁反復強調過這一點。美國和歐洲的精英之所以對時局視而不見，完全是因為他們持有錯誤的國際政治觀念。

米爾斯海默的觀點是：美國及其歐洲盟國才是烏克蘭危機的主要責任方。危機根源是北約東擴。



美國著名政治學家、芝加哥大學教授約翰·米爾斯海默（John Mearsheimer）。圖／擷自維基百科，公有領域

西方為什麽拒絕俄羅斯「從良」？

萬潤南：天琪提出了很好的問題，普丁入侵烏克蘭，必然要譴責，無論什麽理由，軍隊進入鄰國疆域發動戰爭，是不能被原諒的。但是我們在面對這場災禍時，要把來龍去脈梳理清楚。關鍵字就是「東擴」，引起俄羅斯反彈。

至於東擴至東德，還是東歐疆域，這是咬文嚼字，現在的問題不是擴了東德半個國土，而是擴了13個國家。癥結就是「東擴」。

北約的存在，是因為華約的對立面。當華約解散，北約的對立面消失了，你不僅存在，還要加強版，還要擴大，這就是問題了。不僅是普丁，換了任何當政者，俄羅斯都不會無動於衷。

回過頭來說，北約有沒有存在呢？有沒有敵視俄羅斯呢？其實完全沒有必要。因為當年俄羅斯已投入民主懷抱，用俗語來說，已經從良了，俄已摒棄了共產主義，在莫斯科建起了「悲傷牆」——俄羅斯第一座國家級紀念碑，紀念蘇聯政治迫害時期的所有犧牲者、遇難者。



悲傷之牆（Стена скорби）位於俄羅斯莫斯科花園環路上，為在蘇聯時期受史達林政治迫害的受害者而建立的紀念碑。示意圖／擷自維基百科，公有領域

當時的俄羅斯對中共持有最高的警戒，對中共的批評也是直接了當，也就是說，2000年普丁向柯林頓提出：俄羅斯也願意加入北約。我認為普丁是真誠的。如果西方接納了俄羅斯，自由民主陣營便增添了新的成員，又是一個大國加入民主陣營，今天的世界就不是這樣的了，也沒有中共坐大的機會了。換句話說，中共的共產體制結束，可以說是指日可待了，如同福山所說的「歷史的終結」。

當年在處理「東擴」一事上，非常的不必要，這為今天的戰略衝突埋下了禍根。

當年普丁向柯林頓提出：俄羅斯願意加入北約！柯林頓表示：「why not？」那麽為什麽後來又不接受了呢？因為這不符合美國的利益，不符合美國的軍工集團、華爾街的利益。

如果俄羅斯加入了北約，北約實際上成了整個歐洲的防務，預防與警戒誰呢？一是伊斯蘭恐怖分子，二是中共的擴張主義，這是符合整個世界利益的，符合歐洲最大利益的，也符合俄羅斯利益，只是不符合美國的利益。美國在歐洲的存在，就顯得沒有必要了，也不符合英國的利益，不符合盎格魯－薩克遜人的利益。

此外，俄羅斯加入北約，幾乎成了歐亞大陸的單一強權，這時美國就會感到對它的世界領導權的挑戰，包括對歐盟和歐元體，美國同樣心存芥蒂，想方設法來製造麻煩。所以說，北約東擴的本質究竟是什麽呢？它符合美國政府、及美國軍工復合體（軍隊、軍工企業和國會等形成的利益集團）的最大政治利益。

這一次俄烏戰爭，美英兩國這麽積極，幾乎比俄羅斯還積極，俄羅斯尚未行動，美國就一再慫恿，推動俄烏的戰事。

眾小國對北約寄托安全期望

廖天琪：這一點有不少媒體在批評美國，台灣的一些政治評論家，針對美國的持續拱火，及俄烏衝突不斷升級，批評聲不斷。

我這裡另有一個問題，為什麽這些華約小國，有的是前蘇聯加盟共和國成員，屬於同一個政治集團，卻要跑到俄羅斯對立面去？難道它們對俄羅斯不放心？它們害怕俄羅斯？哪兒來的這樣恐懼？誰又可以替他們承擔這樣責任與憂慮？他們覺得北約才是他們的保護傘，所以打破了頭往裡鑽。

反過來，這樣的恐懼又會被存有私利的強權者利用，成為他們手裡棋子，這本身就是強權者的資本，北約新勢力。所以美國北約有利可圖，不斷東擴，不信守承諾。對美國來說，對美國軍工復合體來說，沒有戰爭，沒有衝突，沒有緊張局勢，他們怎麽辦呢？

我們知道歐洲民主國家並不希望衝突，也不希望局勢緊張，俄烏發生衝突，歐洲首當其衝，當然這背後有歷史原因，我不認為因為這些問題，它們會群起圍堵俄羅斯。

有一點，世人皆知，30年前蘇聯突然和平的放下屠刀，蘇聯解體，他們進行了民主體制轉型，幾十年來卻始終遭遇美國、北約的擠壓，普丁這樣有野心的政治家，自然咽不下這口氣。

萬潤南：不是這個因素，在整個民主化過程中，俄羅斯並沒有給眾小國造成安全危機，蘇聯分家時，都是很友好的，比如：俄羅斯的克里米亞歸烏克蘭，當年分家時烏克蘭最富有，普丁說：都是東斯拉夫民族，本來就是兄弟。

2014年，俄烏鬧矛盾的原因是親俄派執政，美國支持親美派政變，倘若俄羅斯也進入了北約，成為北約一員，就不會有這樣矛盾，也不會出現親俄與親美派。

廖天琪：車臣又是怎麽一回事呢？

萬潤南：車臣問題，最主要是伊斯蘭恐怖組織問題。美國在「9•11」也遇到過同樣的問題。美國軍隊進入伊拉克、阿富汗等，伊拉克的理由說是存有大規模殺傷武器，阿富汗是恐怖主義問題，現在看來，俄羅斯這次也遇到了同樣的問題，同樣的理由。

俄羅斯分裂分家後，這些國家確實沒有遇到邊界的問題。這次俄烏引發的矛盾和衝突，還真不是俄羅斯造成的。南斯拉夫科索沃問題，也是北約進行干預的，理由是說塞爾維亞製造了種族滅絕，是人道的理由。我在思考和總結這次的教訓，中國的古老智慧孫子兵法有一條，叫做「圍城必闕」，一定要留出一個口。現在的烏克蘭問題，普丁也覺得很委屈啊，你都已經逼到我家門口了。



廖天琪：30年前蘇聯突然和平的放下屠刀，蘇聯解體，他們進行了民主體制轉型，幾十年來卻始終遭遇美國、北約的擠壓，普丁這樣有野心的政治家，自然咽不下這口氣。示意圖／擷自FRANCE 24 English影片

戰爭帶給歐洲的尷尬與困境

廖天琪：我們現在先總結一下，我們說了很多，是從俄國的立場來觀察戰爭的原因，它為什麽發動這次戰爭？我們盡可能談透各種原委與理由，美國其實扮演著很重要的角色，美國很希望、並願意看到這次戰爭爆發，也許美國不是出於反人道的意思，但是從美國本身的利益出發，不管怎麽樣美國願意看到這個戰爭的發生。而美國並未參與，且一而再，再而三地表示，美國決不會參戰。事實也是普丁製造了這場戰爭。法國、德國竭力勸阻俄烏持續升級的衝突，卻又無力阻止這場戰爭的爆發。美國、英國為什麽希望看到這場戰爭呢？

田牧：我補充兩點：第一點，作為英國來說，它脫離了歐盟，成了孤家寡人，國民經濟一落千丈，與周邊國家的合作也疏遠了。英國是唯恐天下不亂，德國和歐盟出些問題，對英國來說就是新的機會，可說是攪亂局勢，險中求勝。

美國也期待俄烏開戰。拜登執政以來，疫情持續嚴重，經濟秩序難以恢復，拜登遭遇的批評不斷，他的支持率也不夠理想等等。對拜登總統來說，最好是國際上有大事，美國在外交上有動靜，有大動作，這樣就可以轉移和舒緩國內矛盾帶給他的壓力。

第二點，從開戰後的美國局勢來看。綜合來說，這場戰爭事實上解決了它的很多問題。從地域政治來說，它使得俄羅斯和歐盟之間鬧翻了。德國前總理梅克爾是當代歐洲少有的戰略家，她執政時期與俄羅斯合作完成的「北溪2號」，實際上是建構了德國、歐盟與俄羅斯之間的友好橋梁。季辛吉早年已經從東西方戰略思考建議：烏克蘭不該成西方或東方「前哨」，而應該成為「橋梁」。梅克爾的「北溪2號」和「中歐投資協定」，無論從德國、歐盟的經貿方面、地緣政治平衡方面、甚至是東西方的大戰略方面來看，都是戰略大手筆，不亞於「長電報」的肯南，不亞於季辛吉。俄烏戰爭，事實上對歐盟、德國來說，是破局。如此對美國來說，完成了拜登的預期目標。

俄羅斯出兵是否知會了習近平？

廖天琪：我有一個問題，為什麽會發生這個戰爭？我們說了俄羅斯的理由，美國的理由，老萬是否從中國的角度來分析，中國有沒有理由希望發生這場戰爭？或者中國沒有理由，中國沒想到俄羅斯會走出這一步？這個我覺得也蠻重要的，你怎麽說？

萬潤南：從各方面看到的消息來講，中國是絕對不希望發生戰爭的。因為中國現在有個概念，中國能夠發展到今天，享受的就是和平紅利，整個世界上沒有大的戰爭，和平階段，就是發展經濟最重要的外部條件。

廖天琪：你說的很在理，但是普丁到北京去參加冬奧，中俄發表了聯合聲明，那個時候中國知道普丁會走到這一步嗎？或者普丁難道沒有透露一點點消息嗎？而且那個時候，事實上普丁已經派了10萬之眾的軍隊，駐紮在烏克蘭邊境上，中國沒有感覺嗎？你覺得習近平不會跟他談這個問題嗎？

萬潤南：我認為是談了，應該是知道的，這是個很重要的問題，你注意到中國的措辭嗎？中國政府支持什麽呢？「理解俄方在安全問題上的合理關切。」而且中國現在反對的是什麽？你為了維護自己的安全，進入別的國家，中國是反對侵略的，「各國主權和領土完整都應當得到尊重和維護」。

還有一點很重要，為什麽中國現在，包括烏克蘭的外長也找王毅托話，什麽原因呢？在克里米亞問題上，在這些問題上，中國從來都沒有明確支持俄羅斯。中國唱的是老調，就是說每個國家的主權和領土完整不容侵犯，有問題不能用戰爭的辦法解決，要用談判的方式。中國表示：中方主張應徹底擯棄冷戰思維，通過對話談判，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。不能侵犯主權完整，你的安全關切要得到尊重，從這些方面來講，聯合國包括美國都在公開叫板中國，你中國什麽態度？中國的表態，翻來覆去都不超過這三條。

中國如果說支持俄羅斯這樣做，那他會面臨很大的尷尬。在這些問題上，據說中共內部對這些問題也在檢討，俄羅斯的外長都說了，注意到中國在這個問題上，不是那麽明確的支持俄羅斯了，俄羅斯方面已經有感覺了。（待續）



左起：普丁、習近平。圖／擷自人民網