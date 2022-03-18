「讀書是非常快樂的事，我非常享受讀書這件事！對我來說，上課就是休閒娛樂，充實身心靈。」身為化妝品專業經理人的陳志鴻先生，工作繁忙，全台各城市跑透透的工作型態，因為疫情爆發工作腳步放慢，太太率先選擇文化大學在職專班課程，加上工作已超過30年，在兒女鼓勵下，也該給自己重返校園學習的機會。

離開學校30年，除了工作之外，也不忘學習外語，曾在師大學習英文5年、法語1年，隨著電子商務經濟趨勢轉變，對於職場前鋒5年級生們來說，這時雖有了一定的人生與社會工作經驗，而對未來商業模式變化充滿挑戰，想要透過不斷的自我學習與本質學能的提升，重新踏入校園直接接受專業師資系統化教學可說是讓自己晉級最有效率的選擇。

選擇文化大學二年制在職專班，除了因為太太同樣也是二年制在職專班的校友外，再來就是經過與學校溝通與班級老師面談過程中，覺得文化大學的學習制度規劃相當友善，老師們擁有專業學歷與背景，且非常願意無私分享，可以讓人很沒有壓力的學習，成了他想要在二年制在職專班進修的主要動力。陳志鴻說，對於想要尋找學習第二人生的族群來說，老師能夠把艱澀的學術理論，用淺顯易懂的方式教學，對於有點年紀的學習者是很沒有負擔的學習方式，而且不會因為過多繁瑣的規定產生排斥心態，學習過程中，再加上自身的工作歷練與經驗映證，相輔相成之下，可以讓學習更有效率並對職涯發展升級有所幫助。

除了師生學習互動之外，同學間的互相交流，更讓生活圈拓展開來，陳志鴻說：「像我們這些超過50歲的社會人士，工作非常多年，也有一定的社會經驗與經濟基礎，這時再加上有顆想要學習的心，一切就會合拍。」尤其是網路資訊化的時代，電子商務、資訊系統、大數據等知識，對年輕人來說像是基本常識，但對高年級上班族群來說都是全新接觸，學習透過學校老師系統教學，馬上就可以融會貫通，並即時運用在工作上。

「真的不要放棄任何學習的機會，因為你不知道何時會運用到！」陳志鴻表示，人生會經歷很長，不只是工作、學習還有生活，要把握可以充電的機會，開啟人生第二次的學習機會，便會發現，個人獲得的比課本上的專業知識多更多。

報名日期：111/ 5/10~6/8

通訊地址：106台北市大安區建國南路二段231號(文大城區部)

招生熱線：02-27005858#3

校園網址：http://campus.sce.pccu.edu.tw/

招生網址：http://exam.sce.pccu.edu.tw/