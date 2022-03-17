目前在裕隆集團旗下太陽能產業工作的張子庭，有將近8年時間沒有在台灣工作生活，當時全家移民加拿大，陪著孩子讀書，自詡是陪讀媽媽的她，因為疫情關係回台灣後便先定居下來，重新再出發，「不管是工作、讀書還是生活，都給自己重新開始的機會。」

選擇文化大學二技進修是張子庭給自己的第一份功課，原先只有專科畢業的她，心中一直有著大學夢，透過好朋友的推薦，選擇了文大二技專班進修學習，希望可以順利完成二技學位之後，再往上攻讀專業領域的碩士專班，張子庭表示，很久沒有踏進校園，覺得校園學習的氛圍跟以前學生時代真的差很大，「雖然之前也有短期上過一些電腦、證照課程，但那些對我來說比較像是進修，現在的二技課程才是真正的學習。」

文化二技進修專班課程內容紮實、專業，張子庭就說，舉凡行銷、管理、會計成本等課程，學習之後不只能運用在工作上，就算是生活中也可以舉一反三，透過校園裡系統化的學習，讓自己瞬間有知識升級感，「時代進步得太快，不讓自己多學習一些真的會感到不足。」張子庭很有感觸的說。特別是離開台灣生活圈，又離開職場多年，再度重新找尋新工作，整個工作大環境很不一樣，讓她深切感受到自己必須得加緊腳步快速跟上！

當然，學習過程中的辛苦當然有，但努力想要學習的心更是堅持下去的動力。張子庭很感謝公司主管與同事支持她繼續讀書，每次都不讓她加班，還會催促她去學校趕緊上課，下班後及假日的學習生活，張子庭自認適應良好，並且是非常認真的學生，她說：「每堂課我都很認真抄寫筆記，而且不吝嗇分享給同學，知道班上同學幾乎都是上班族，下班之後趕來上課，我很樂意分享我所學到的。」同學間互相交流，加上老師們的專業教學與督促，都會推進著自己不斷往前。

「學無止境，如果你是上班族，你會發現學習的重要，如果你是學生，更要努力學習，不要浪費父母的學費。」張子庭說，在快速發展的時代，學習是很必要的，不管是那個年齡層，抓住每次可以學習的機會，努力往前進。

報名日期：111/ 5/10~6/8

通訊地址：106台北市大安區建國南路二段231號(文大城區部)

招生熱線：02-27005858#3

校園網址：http://campus.sce.pccu.edu.tw/

招生網址：http://exam.sce.pccu.edu.tw/