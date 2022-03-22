五角大廈星期一（3月21日）指責俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪。

在回答美國之音（VOA）提問時，五角大廈新聞秘書科比對記者們說：「我們當然看到俄軍正在犯下戰爭罪的明確證據，我們正在幫助收集這方面的證據。」

科比還指責俄軍「無差別攻擊平民」，而且在很多情況下是「蓄意的」。

他說，美國應當等待目前正在展開的調查程序，並為那些有關俄羅斯戰爭罪的調查做貢獻。

上星期，美國總統拜登稱俄羅斯總統弗拉基米爾·普京是「戰爭罪犯」。克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫稱拜登的說法是「不可接受、不可饒恕的言論」。

在五角大廈發出這項指控之際，拜登警告說，有「不斷變化的情報」顯示，在對俄羅斯發動多方面的戰爭之際，俄羅斯政府正在針對美國「探索譴責網路襲擊的選項」。

總統在星期一的一項聲明中敦促私營部門「立即」加固「網路防禦」。

美國、法國、德國、義大利和英國領導人星期一通話。據白宮表示，領導人們討論了對俄羅斯在烏克蘭採用的殘暴戰術的關注，並強調他們繼續通過提供安全和人道援助來支持烏克蘭，並審議了最近為支持烏克蘭達成停火而展開的外交努力。

拜登本週將赴布魯塞爾參加北約峰會、七國集團會議和歐洲理事會會議，所有這些會議都聚焦烏克蘭局勢。拜登隨後將前往波蘭。

一位美國高級國防官員星期一說，烏克蘭的盟友正繼續通過未受攻擊的地面運輸而向烏克蘭戰士提供武器。這位官員說，在將近四週的戰鬥後，烏克蘭人仍然擁有超過90%的戰力，部分原因是美國和其他盟友以「實時」方式為他們補充彈藥給養。

在烏克蘭，總統澤倫斯基星期一說，烏克蘭人將需要就任何與俄羅斯為結束戰爭而達成的妥協進行全民公投。

在烏克蘭公共廣播公司烏克蘭電台（Suspilne）發表的一段採訪中，澤倫斯基說：「人民必須對這種或那種形式的妥協發言並作出回應。」

在這之前一天，澤倫斯基對美國有線電視新聞網（CNN）說：「俄羅斯人殺害了我們的孩子。你再也不能逆轉這樣的局面了。你不可能要求烏克蘭承認一些領土是獨立共和國。這些妥協根本就是錯誤的。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫星期一對記者們說，在澤倫斯基和普丁可以會面並對任何協議作出承諾之前，還需要取得更多進展。俄羅斯的首席談判代表最近幾天曾說，雙方在就烏克蘭取消加入北約申請並實行中立的問題上達成協議方面立場更加接近了。