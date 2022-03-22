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每日國際焦點

俄國停止與日本二戰和平條約談判

烏克蘭總統澤倫斯基表示，任何與俄國妥協都需經公投通過

中國東方航空搭載132人波音737客機21日在廣西梧州藤縣墜機

哈薩克與俄國同意增加轉運原油到中國

日本

抗議俄國停止與日本二戰和平條約談判

南韓

簽約購買1000萬劑SK生科的疫苗

中國

東方航空搭載132人波音737客機21日在廣西梧州藤縣墜機

印度

汽柴油每公升漲價0.8盧比

澳洲

面對聯合國對澳洲減碳不力的批評，通信部長回擊稱聯合國是夸夸清談之徒

紐西蘭

提供烏克蘭非致命軍事裝備

印尼

取消旅客入境強制隔離

菲律賓

解除外國公司擁有航空、電信股權限制

馬來西亞

產業界抗議政府提升最低工資至1500令吉(約1萬新台幣)

哈薩克

與俄國同意增加轉運原油到中國

斯里蘭卡

與中國討論25億美元信貸支援

歐盟

對是否制裁俄國石油莫衷一是

英國

衛星新創公司OneWeb原本要於俄國拜科努爾太空發射場發射衛星，遭俄國取消後，尋求馬斯克的太空探索為其發射衛星

德國

福斯汽車計畫5年內投資71億美元於北美新增25款電動車於北美市場

俄羅斯

宣判Facebook母公司Meta極端活動罪，但WhatsApp 不受影響

瑞士

總統表示因中立國身分不能送武器到波蘭

烏克蘭

總統澤倫斯基表示，任何與俄國妥協都需經公投通過

拒絕俄國對馬里烏波爾的最後通牒

美國

7月29日將招標2.5GHz無線頻譜

加拿大

呼籲加拿大太平洋鐵路罷工盡快結束，以免進一步造成原物料短缺問題加劇

墨西哥

墨西哥市Felipe Angeles國際機場開幕

阿根廷

南韓浦項鋼鐵計畫投資40億美元鋰計畫

古巴

燃料短缺配額購買大排長龍等待數小時

以色列

烏克蘭總統澤倫斯基認為以色列是與俄國和談的適合場所

印度鉀肥公司與以色列化學簽5年合約進口氯化鉀

埃及

貶值貨幣14%

對麵包設定固定價格

沙烏地阿拉伯

與科威特兩國能源部長簽屬開發波灣Durra天然氣田

阿拉伯聯合大公國

以色列創投OurCrowd計畫於6月初在阿布達比設立人工智慧研發中心

蘇丹

美國以鎮壓抗爭民眾罪名制裁蘇丹中央後備警察部隊

迦納

為對抗通膨，央行史無前例升息250基準點至17%

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