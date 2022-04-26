幣託科技取得國際公認的安全驗證標準，獲得 ISO/IEC 27001:2013 證書彰顯集團在資安上的努力與自律。幣託表示，集團宗旨「致力於打造安全、信賴、便利的交易虛擬貨幣平台」並非口號，而是全集團一心上下，全力達成。這是繼完成台幣信託後，集團再次展現提供會員資訊安全與資產安全保障。

幣託指出，身為產業領導者，幣託肩負打造產業基礎建設的重責大任。並且配合金管會「金融資安行動方案」，將資安納入公司政策，並強化金融資安韌性與建立資安應變體。僅管目前政府對於金融科技業者尚未有明確的管理辦法，但幣託以類金融業者自我期許，並以此砥礪自身規範，不僅成為業界最先推出加密資產保險的平台業者之外，更率先成為業界首家獲得ISO 27001。

目前全球各大金融企業均須具備 ISO 27001 認證，主要因 ISO 27001 是目前全球資安系統的標準，取得 ISO 27001 認證意味幣託已完成資訊的風險評估與管理，在所有可能的風險內預做規劃並做好防範，以確保資訊安全與資安穩定性，同時去化資安運行過程中的疏漏點，讓幣託達到永續經營。

尤其 ISO 27001 驗證過程中包含實地現況調查，包含員工培訓以及全面審視企業內部資訊安全管理，落實 ISO 27001 規範。 幣託表示，透過全球認可的驗證標準流程，強化資安系統防護網，全面提升安全性。

幣託表示，儘管行業未受法律規範必須取得 ISO 27001認證，基於政府重視，以及幣託站在台灣與國際接軌的樞紐位置，並完成對用戶資產保障的承諾，因此自發完成 ISO 27001資安系統架構並取得認證。