推特（Twitter）25日接受特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）求親，以約440億美元易主。這將是科技業史上規模最大收購案之一。圖/取自shutterstock

推特（Twitter）25日接受特斯拉（Tesla）執行長，也是全球首富馬斯克（Elon Musk）求親，以每股54.2美元、約440億美元（約新台幣1.29兆元）易主。這將是科技業史上規模最大收購案之一。

推特接受馬斯克求親後，單日股價漲逾5.6%，收在51.7美元，接近馬斯克4月稍早開出的收購價。

推特25日發布聲明指出，交易完成後，推特將成為私有化公司。推特說，馬斯克已獲得255億美元的全額承諾債務和保證金貸款融資，並提供約210億美元的股權承諾以完成這項交易。這項交易得到董事會一致批准，將在今年稍晚完成。

推特的獨立董事會主席泰勒（Bret Taylor）在聲明中表示，推特董事會對馬斯克的提議做了全面考量，特別在併購價值、確定性和融資方面進行評估，「擬議的交易將帶來大量的現金溢價，我們相信這對推特股東來說是最好的發展路線。」

華爾街日報報導，馬斯克買下推特如順利過關，將是科技業史上規模最大收購案之一，未來多年可能對世界產生深遠影響。

馬斯克身價約2,600億美元，同時擔任特斯拉與太空探索科技公司（SpaceX）執行長。擁有近8,400萬追隨者的馬斯克在推特上不時語出驚人，25日消息傳開後，馬斯克發推文，期盼推特在他入主後依舊是眾聲喧嘩的地方「我希望我最嚴厲的批評也能留在推特上，因為這就是言論自由的真諦。」