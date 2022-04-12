立陶宛總理席莫尼特11日走訪遭戰火蹂躪的烏克蘭博羅江卡鎮，表示「烏克蘭城鎮遭到摧毀的景象，還有生還者的證詞，都揭露了俄羅斯的真面目。」圖/取自twitter.com/IngridaSimonyte

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）11日走訪問烏克蘭博羅江卡鎮（Borodyanka）。她在聲明中說：「光是看到所有戰爭罪行證據的一小部分，俄羅斯在烏克蘭犯下的違反人道罪，沒有任何言語可以形容我目睹的一切和感受。」

她說：「烏克蘭城鎮遭到摧毀的景象，還有生還者的證詞，都揭露了俄羅斯的真面目。」

立陶宛連同波羅的海鄰國愛沙尼亞與拉脫維亞，一直帶頭呼籲歐洲聯盟（EU）對俄羅斯祭出更嚴厲的制裁措施。

席莫尼特說：「立陶宛一向大聲支持歐盟進一步加強制裁俄羅斯，你們可以依靠立陶宛的發言。」她說：「所有俄羅斯銀行與環球銀行金融電信協會（SWIFT）的往來必須切斷，俄羅斯能源進口必須停止，任何與俄羅斯的商業關係必須終止。」

澤倫斯基韓國國會視訊演說 盼韓伸援手

而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也強力在國際上發聲。他昨天應韓國國會外交統一委員會邀請，在韓國國會圖書館大講堂發表約15分視訊演說。他提到，韓國在1950年代經歷過韓戰，「雖然許多平民喪生，但韓國最終戰勝，當時國際社會也給予許多協助」，希望藉此讓韓國人更加感同身受。

澤倫斯基指出，「若要在與俄羅斯的戰爭中存活、戰勝，我們需要更多的幫助。」韓國擁有足以抵抗坦克、船艦及俄羅斯飛彈的軍事裝備，希望韓方能伸出援手，「讓我們能夠對抗俄羅斯」。他說，若烏克蘭能獲得這些武器，「不只能拯救國民的生命，也有機會拯救烏克蘭」，並強調「其他國家也能免於遭受俄羅斯的攻擊」。

澤倫斯基說，「俄羅斯正在向全世界散播死亡與貧困」，只有國際企業退出俄羅斯，讓俄羅斯繳不出稅金、無法支持國家經濟，俄羅斯才會打算向全世界妥協，「若非如此，俄羅斯將挾化學武器及核武脅迫國際社會」。



圖說：澤倫斯基強力在國際上發聲。他在韓國國會圖書館大講堂發表約15分視訊演說，指韓國擁有足以抵抗坦克、船艦及俄羅斯飛彈的軍事裝備，希望韓方能伸出援手。圖/取自民報資料庫網路照片

澤倫斯基先前曾透過視訊在日本、比利時、挪威、瑞典等國國會及聯合國安理會發表演說，呼籲國際支持烏克蘭，譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為。