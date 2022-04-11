俄羅斯總統普丁在2月24日揮軍進攻烏克蘭，表達絕不容許烏克蘭加入北約，不過開戰逾40天，反而促成芬蘭與瑞典最快將在今夏加入北約。圖為北約在比利時首都布魯塞爾的總部。圖/取自Shutterstock

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在2月24日揮軍進攻烏克蘭，意圖嚇阻北大西洋公約組織（NATO）進一步東擴外，也表達絕不容許烏克蘭加入北約，不過開戰逾40天，反而促成芬蘭與瑞典最快將在今夏加入北約。

據外媒報導，俄烏大戰只是掀起壯大北約的議題，並讓北約變得更加團結，與普丁在戰前陳述的目標正好相反。

在蘇聯1991年8月解體前，烏克蘭一直是其中一個加盟共和國，由於烏克蘭有大量人口是俄羅斯民族，加上境內農產富饒及具有高端軍工製造業，重要的黑海港口，在戰略上，俄羅斯一直與將烏克蘭視為後院。但對常常受到俄羅斯武力恫嚇的烏克蘭，卻希望加入北約，以獲得西方列強的援助與保護。

北約成員國包含美國、加拿大、法國、德國、波蘭、立陶宛等30個國家。對俄羅斯而言，烏克蘭加入有助於北約持續向東歐擴張，等同讓西方國家「侵門踏戶」。普丁就曾在2021年12月23 日的年度記者會上表示 ，「北約曾在20世紀90年代承諾不東擴，結果五波東擴，北約已推進到俄羅斯邊境。」

值得注意的是，瑞典和芬蘭雖都是歐盟成員國，但兩國都維持軍事中立，沒有加入北約，不過兩國的軍事設備、控制協定與通訊都符合北約標準，是北約最密切的合作夥伴。

芬蘭和俄羅斯的國界長達1,300公里，芬蘭的首都赫爾辛基，距離俄羅斯的聖彼得堡僅383公里；瑞典首都斯德哥爾摩離俄國海軍基地加里寧格勒（Kaliningrad）僅有536公里。俄烏開戰，原本還在掙扎是否加入北約的芬蘭和瑞典情況改變。

據英國《泰晤士報》（The Times）4月11日引述官員的話報導，俄軍入侵烏克蘭反而促成芬蘭與瑞典最快將在今夏加入北約，進一步凸顯俄國揮軍入侵烏國是「一項重大戰略失誤」。

一名前芬蘭總理告訴美國有線電視新聞網（CNN），「在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭這一天，芬蘭加入北約大致已成定局」。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）4月8日說，芬蘭國會將在「未來幾周」討論成為北約會員國的可能性。她又說，她希望這些討論能在「仲夏之前」結束。官員也說，芬蘭不是「急需」北約的防衛而尋求加入，反而是莫斯科入侵烏克蘭的行動迫使芬蘭「重新思考基本面」。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）3月底接受瑞典電視台（SVT）訪問時，沒有排除成為北約會員國的可能性。瑞典官員告訴CNN，瑞典正在進行安全政策分析，將在5月底前完成，政府預計將在分析報告完成後宣布瑞典立場。