新聞標題【民報】普丁失算 ​芬蘭瑞典傳最快夏天加入北約
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普丁失算 ​芬蘭瑞典傳最快夏天加入北約

 2022-04-11 17:00
俄羅斯總統普丁在2月24日揮軍進攻烏克蘭，表達絕不容許烏克蘭加入北約，不過開戰逾40天，反而促成芬蘭與瑞典最快將在今夏加入北約。圖為北約在比利時首都布魯塞爾的總部。圖/取自Shutterstock
俄羅斯總統普丁在2月24日揮軍進攻烏克蘭，表達絕不容許烏克蘭加入北約，不過開戰逾40天，反而促成芬蘭與瑞典最快將在今夏加入北約。圖為北約在比利時首都布魯塞爾的總部。圖/取自Shutterstock

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在2月24日揮軍進攻烏克蘭，意圖嚇阻北大西洋公約組織（NATO）進一步東擴外，也表達絕不容許烏克蘭加入北約，不過開戰逾40天，反而促成芬蘭與瑞典最快將在今夏加入北約。

據外媒報導，俄烏大戰只是掀起壯大北約的議題，並讓北約變得更加團結，與普丁在戰前陳述的目標正好相反。

在蘇聯1991年8月解體前，烏克蘭一直是其中一個加盟共和國，由於烏克蘭有大量人口是俄羅斯民族，加上境內農產富饒及具有高端軍工製造業，重要的黑海港口，在戰略上，俄羅斯一直與將烏克蘭視為後院但對常常受到俄羅斯武力恫嚇的烏克蘭，卻希望加入北約，以獲得西方列強的援助與保護。

北約成員國包含美國、加拿大、法國、德國、波蘭、立陶宛等30個國家。對俄羅斯而言，烏克蘭加入有助於北約持續向東歐擴張，等同讓西方國家「侵門踏戶」。普丁就曾在2021年12月23 日的年度記者會上表示 ，「北約曾在20世紀90年代承諾不東擴，結果五波東擴，北約已推進到俄羅斯邊境。」

值得注意的是，瑞典和芬蘭雖都是歐盟成員國，但兩國都維持軍事中立，沒有加入北約，不過兩國的軍事設備、控制協定與通訊都符合北約標準，是北約最密切的合作夥伴。

芬蘭和俄羅斯的國界長達1,300公里，芬蘭的首都赫爾辛基，距離俄羅斯的聖彼得堡僅383公里；瑞典首都斯德哥爾摩離俄國海軍基地加里寧格勒（Kaliningrad）僅有536公里。俄烏開戰，原本還在掙扎是否加入北約的芬蘭和瑞典情況改變。

據英國《泰晤士報》（The Times）4月11日引述官員的話報導，俄軍入侵烏克蘭反而促成芬蘭與瑞典最快將在今夏加入北約，進一步凸顯俄國揮軍入侵烏國是「一項重大戰略失誤」。

一名前芬蘭總理告訴美國有線電視新聞網（CNN），「在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭這一天，芬蘭加入北約大致已成定局」。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）4月8日說，芬蘭國會將在「未來幾周」討論成為北約會員國的可能性。她又說，她希望這些討論能在「仲夏之前」結束。官員也說，芬蘭不是「急需」北約的防衛而尋求加入，反而是莫斯科入侵烏克蘭的行動迫使芬蘭「重新思考基本面」。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）3月底接受瑞典電視台（SVT）訪問時，沒有排除成為北約會員國的可能性。瑞典官員告訴CNN，瑞典正在進行安全政策分析，將在5月底前完成，政府預計將在分析報告完成後宣布瑞典立場。

 

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