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每日國際焦點

美國表示俄國已經將戰前佈署的所有部隊都投入戰場

德國總理蕭茲稱俄國能源對歐洲生活是必要的，反對禁止進口俄國油氣

歐盟正式檢視烏克蘭、摩多瓦、喬治亞入歐申請

衛星顯示北韓核設施附近增建新建築

日本

著名觀光景點，傳說中為九尾狐怨氣所附的殺生石裂成兩半

南韓

執政黨共同民主黨揆宋永吉在首爾新村拉票時遭人以錘子擊傷頭部送醫

北韓

衛星顯示核設施附近增建新建築

中國

外長王毅聲稱中國紅十字會會對烏克蘭提供人道援助，但中俄友誼堅定

印度

聯邦警察逮捕印度國家證券交易所前執行長Chitra Ramkrishna

澳洲

發生日本腦炎疫情

泰國

2013年以來出生數大減近1/3，2021年出生54.4萬人低於死亡數56.3萬人

阿富汗

聯合國稱塔利班政府掌權後有397平民遭殺害

斯里蘭卡

將匯率下限調低至230盧比兌1美元

因瓦斯用盡，近千家烘培坊關門

歐盟

正式檢視烏克蘭、摩多瓦、喬治亞入歐申請

英國

承諾進一步1.75億英鎊援助烏克蘭

法國

英國要求烏克蘭難民需簽證才能入境，導致大批難民在法國加萊等待，法國抨擊英國缺乏人性

德國

總理蕭茲稱俄國能源對歐洲生活是必要的，反對禁止進口俄國油氣

俄羅斯

美國表示俄國已經將戰前佈署的所有部隊都投入戰場

Uniqlo仍維持俄國營運，波音停止購買俄國鈦，但空中巴士仍繼續購買

全國反戰示威4300多人遭逮捕

美國

佛羅里達州宣布不遵從聯邦疾管局建議，反對健康兒童施打疫苗

加拿大

通用汽車與浦項化學將斥資4億美元魚加拿大生產電池原物料主要供應電動車

亞伯達省能源部長認為該省石油產出能彌補俄烏戰爭造成的石油短缺，輸油管還有剩餘容量可輸往美國

墨西哥

因發生足球場球迷衝突暴動，5官員停職

巴西

俄烏兩國佔全球小麥出口29%，玉米出口19%，使飼料價格上漲，肉品業成本上漲，但俄烏戰爭造成兩國肉品出口中止，可望使歐洲重審巴西肉品恢復進口

智利

為阻止偷渡客闖入計畫在玻利維亞邊界建造壕溝

海地

356偷渡客乘船偷渡美國佛州

以色列

外長拉皮德與美國總統布林肯討論烏俄調停、伊核協議

土耳其

1月經常收支逆差72.5億美元4年來最高

2月通膨達54.4%為20年來高點

沙烏地阿拉伯

軍武廠雷神將把愛國者飛彈零件生產移至沙國

2021年工業領域吸引216億美元投資

軍工總局宣布與國內外廠商22項合作協議總值80億里亞爾(21.3億美元)

宣布2太陽能計畫總計發電容量1吉瓦，分別為沙國ACWA電力旗下的Ar Rass太陽能計畫，以及晶科電力為首聯盟的Saad太陽能計畫

阿拉伯聯合大公國

遭列洗錢灰名單，表示將採取堅實行動改善

與澳洲簽署氫生產合作備忘錄

卡達

那密比亞國家石油公司與卡達能源簽署油氣探勘合作協議

葉門

胡塞叛軍統治區發生嚴重燃料短缺

敘利亞

以色列攻擊大馬士革2死

衣索比亞

聯合國表示2021年11月以來衣國空軍空襲提格雷造成304四373傷

突尼西亞

總統任命暫時性大法官，取代2月解散的大法官會議

馬利

民兵攻擊造成軍方2死，聯合國維和人員2死

法國表示上周進行的新月丘行動擊斃基地組織的Yahia Djouadi

象牙海岸

阿必尚公寓倒坍6死

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