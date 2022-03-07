烏克蘭扎波羅熱核電廠附近的孤兒院近200名院童搭乘火車撤離歷經24小時，終於順利抵達烏克蘭西部城市。示意圖／擷自公視新聞影片

就在和烏克蘭總統通話一天後，美國國會議員表示將為基輔提供額外的軍事援助。在俄羅斯入侵之下，烏克蘭政府正繼續為了自己的生存而戰。

來自康涅狄格州的參議員克斯里·墨菲週日（3月6日）對福克斯新聞表示，國會很快會通過緊急撥款，將「100億美元用於烏克蘭的防衛裝備和救出平民的人道援助」。

儘管兩黨總體上都強力支持基輔，但未同意烏克蘭請求在該國上空設立禁飛區以威懾俄羅斯的空中攻擊。

「那意味著第三次世界大戰」，佛羅里達共和黨參議員馬克·魯比奧週日在美國廣播公司ABC的「本週」節目上說。「我想我們能做很多事來幫助烏克蘭保衛自己…但我想人們需要理解禁飛區可能意味著什麼。」

另一位參議員，西弗吉尼亞州民主黨議員喬·曼欽則表達出了不那麼嚴格的態度。

「我不會完全放棄任何選項，」他在全國廣播公司NBC的「與媒體見面」節目上說。

民主黨人墨菲在福克斯新聞上評論說：「如果我是澤倫斯基總統的話，我當然會請求設立禁飛區。但問題是，烏克蘭上空的禁飛區是無法存在的。」

國務卿布林肯表示，美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基就烏克蘭要求更多戰鬥機保持著定期性接觸。

「是的，我們正積極地談論這件事，我們在審視能如何為波蘭做填補，如果他們選擇把米格戰機和蘇型號戰機派往烏克蘭的話，我們如何能填補這個空缺，」 人在摩爾多瓦的布林肯在「和媒體見面」上說。

烏克蘭駐美大使奧克薩娜·馬卡洛娃在周日和福克斯新聞的採訪中再次表示希望美國提供防空武器及其他軍事援助。她說：「我們應該把俄羅斯當作恐怖主義國家對待。」

澤倫斯基表示，俄羅斯正計劃轟炸港口城市敖德薩。週日，他在一份電視播出的聲明中說，如果攻擊發生的話，這「會是一場戰爭罪……一次歷史性的犯罪」。

澤倫斯基的聲明一部分是用俄語說的。他呼籲俄羅斯人在「仍然有可能在沒有無法彌補的損失的情況下戰勝邪惡的時候」，在生命和奴役中做出選擇。

美國已經「看到了有關攻擊平民的非常可靠的報告，這將構成戰爭罪，」布林肯在美國有線電視新聞網CNN的「國情」節目上說。「我們看到了使用某種武器的非常可靠的報告。」

歐盟委員會主席烏爾蘇拉∙馮德萊恩週日在CNN的採訪中說，必須就俄羅斯是否正在烏克蘭犯下戰爭罪進行調查。

「普丁必須就戰爭罪受到審判。我呼籲我的同事們支持我提出的議案，讓他為犯下的反人類罪行負責，」紐約民主黨眾議員阿德里亞諾·埃斯波拉特在一條推文中寫道。「歷史將會銘記。」

「我們的評估是，俄羅斯已經向烏克蘭派遣了他們聚集在邊境的95%的軍力，」 一名美國高級國防官員周日表示。「到今天為止，我們評估，自入侵以來，俄羅斯發射了大約600枚導彈。」

俄羅斯總統普丁周日表示，烏克蘭的軍事行動進展符合計劃。除非烏克蘭停止戰鬥，否則他不會停下來。

克里姆林宮的一份聲明稱，在和呼籲停火的土耳其總統艾爾段的電話中，普丁表示準備好和烏克蘭及外國夥伴對話， 但任何拖延談判的企圖都會失敗。

普丁發出這番言論之際，疏散被轟炸的港口城市馬里烏波爾的努力失敗了。這是連續兩天裡的第二次失敗。

「馬里烏波爾的人們正在遭受極為悲慘的折磨，開始疏散城市裡二十萬人的第二次嘗試今天被迫停止。昨天和今天失敗的嘗試顯示出爭端兩方缺乏詳細和能運作的協議，」 紅十字國際委員會在一份聲明中說。

天主教教宗方濟各星期天就這場紛爭作出了目前為止最強力的聲明。

「在烏克蘭，血淚之河正在流淌。這不僅僅是一場軍事行動，而是一場播種死亡、毀滅和苦難的戰爭，」教宗在他對梵蒂岡聖彼得廣場的人群每週一次的講話中說。

布林肯確認稱，美國和其歐洲夥伴正考慮禁止進口俄羅斯石油。

「我們正在和我們的歐洲夥伴們積極討論，禁止向我們的國家進口俄羅斯石油，當然，同時也維持全球穩定的石油供應，」 布林肯在NBC的」和媒體見面」採訪中說。

一些議員希望白宮能做更多，在油價上漲、美國人為他們的車輛燃油支付更多的時候增加國內石油產量。

美國汽車協會表示，美國汽油價格過去一周以來增長了11%。這是自2008年以來的最高。

「拜登總統情願從我們的對手俄羅斯、伊朗、委內瑞拉那裡進口石油，也不願增加美國自己的能源產量，」北卡羅來納州共和黨眾議員格雷格·墨菲在一則推文中說。他說國家的能源安全無異於國家安全。

同時，另一家社交媒體平台宣布限制和俄羅斯有關的內容。

抖音國際版TikTok週日表示，將禁止俄羅斯用戶發布新內容。

包括金融服務、能源和科技公司在內的越來越多的企業正在和俄羅斯斷絕關係，以回應烏克蘭被入侵以來的經濟制裁和憤怒情緒。