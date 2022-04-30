國內COVID-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，新增1萬5,033例本土病例，創疫情以來新高，確診個案中新增3例死亡個案、3例重症及15例中症個案，其中7人沒打過任何1劑疫苗，年紀最小的僅10多歲。

陳時中表示，今天本土病例成長率約25%，確診個案以新北市5,797例最多，其次依序為台北市3,099例、桃園市2,193例、台中市756例、基隆市715例。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天三例死亡個案均未完整接種疫苗，其中一例死亡個案為60多歲女性，也就是日前染疫病逝的基隆婦人，個案4月21日快篩陽性至急診採檢，隔天確診，22日高燒至急診治療後返家，24日在家中無呼吸，經醫師行政相驗開立死亡通知書。

確診者自主回報疫調系統5/1上線

確診者自主回報疫調系統5月1日正式上線，中央流行疫情指揮中心今天公布填報流程，當民眾採檢PCR陽性時，資料會由健保署傳送到疾管署系統，疾管署就會用手機以簡訊方式通知，簡訊內容最後會有以BBS開頭的網址，透過簡訊連結之後就可以進到系統填報資料，民眾進系統之後會要求填寫身分證或居留證後6碼驗證，送出驗證後會把個人資料用隱碼方式呈現，請民眾務必比對。

另外，填報時也會要求確診者觀察目前是否有相關症狀等，包含兒童警訊表徵等，最後則是填寫確診個案線上疫調單。