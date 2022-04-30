一碗熱呼呼的麵條，是人們最熟悉的日常滋味。乍看尋常，卻會隨著料理與調味，變化出千滋百味，不僅逗引著饕客的味蕾，也讓家鄉手路深深入味。

「小香港車仔麵」將香港庶民美食「車仔麵」帶到平鎮一隅，提供8款麵條、7種醬汁湯底、10多樣配料供人自由佐搭，用一碗麵體現港食的繽紛多元；「馬祖小食光」傳承家族手藝，用酸鹹風味、酒香陣陣，讓人一口啖下馬祖列嶼的爽朗與豪氣。

小香港車仔麵

返鄉習藝 移植經典庶民料理

「車仔麵之於香港人，就像滷肉飯之於台灣人一樣，是非常尋常的小食，我們來到台灣後，卻發現沒什麼人在賣車仔麵。」老闆曉龍與老闆娘Winni回憶起販賣車仔麵的緣起。一開始「小香港」落腳中壢夜市附近，提供冰火菠蘿油、西多士、金沙芝士撈公仔麵等小食、麵點，後來心心念念著無人販賣的車仔麵，兩人便回港向麵攤師傅習藝1年，才又回到桃園，落腳平鎮，開設2.0版本的「小香港車仔麵」。

走進店內，墨綠色牆壁、復古花磚、搶眼的霓虹光管招牌，讓人彷彿穿越任意門，一腳踏進香港人潮洶湧的茶餐廳。從開放式廚房中，可以看見老闆夫婦和夥伴們俐落地燙麵、舀湯、呈盤，手起碗落，霎時變出色香俱全的一桌風味。

港式風韻 混出疊疊層次

Winni表示，「混」是車仔麵的江湖一點訣，除了麵條、醬汁、配料皆可自選，醬汁也能選擇兩種混融，再搭配不同風味的配料，享用變化萬千的美味。為了再現經典港味，店家的麵條、醬汁多為自製，10多種配料更得各自料理，繁複過程埋藏著倆夫婦對於復古小食的真切情意。「我們很推薦自由混搭各種元素，若是沒吃過車仔麵，不知如何下手的人，也可以參考菜單上的『不知道吃什麼』系列，裡頭各式餐點都是已經配好的經典。」



「小香港車仔麵」開放式廚房外頭擺著Winni搜集的模型，讓店裡濃濃港味再添一筆。圖／李智為

若是從經典開始，第一道不妨選擇Winni私心偏愛的「闆娘米線」，湯底麻辣夠勁，搭配爽口彈牙的米線，以及魚蛋、手工酸菜、滷至軟嫩入味的豬舌、用13種中藥材炒製而成的肉醬等，一口嚐下，鮮香辣口的湯水隨著Q彈爽滑的麵條，各式配料的口感與香氣，滋味豐富、峰迴層疊；或是另一道「柱候牛楠麵」，精心燉煮的牛楠湯底，搭配咬勁十足的生麵，精選的「牛坑腩」香氣濃郁，搭配脆口白蘿蔔，在脂腴與爽口間，達成完美的風味平衡。



「小香港車仔麵」的「闆娘米線」麻辣湯底以花椒炒製，鮮麻爽辣，令人大呼過癮。圖／李智為



店家對於車仔麵的麵條、醬汁、配料十足用心，親自熬煮湯底，更遍尋擅長製麵的香港師傅，來真切呈現香港的滋味。圖／李智為

甜點小食 從舌尖復刻港味

除了濃郁豐厚的招牌車仔麵之外，也別忘了試試幾道備受歡迎的港式小食。像是熟客必點的甜甜鹹鹹「瑞士雞翅」，將片糖、老抽，搭配八角、桂皮、甘草等中藥材製成滷水，滾沸後浸漬雞翅15分鐘，讓雞翅十足入味卻不減鮮嫩；最後以甜蜜入心的「西多士」作結尾，享受麵香、花生醬、煉奶交織的愉悅，再啜飲一口「絲襪奶茶」，濃厚茶味與奶香彷彿一記風味直拳，讓人爽快地將減肥大計丟到明天。在疫情下無法出國的日子裡，老闆夫婦以料理復刻家鄉滋味，讓人彷彿穿梭在香港街道，以風味為引，來場最道地的香港之旅。



「西多士」的正宗港式吃法是淋上楓糖漿，因此店內也備有糖漿供顧客選擇。圖／李智為

馬祖小時光

說相聲啖美食 重現島嶼滋味

「馬祖小食光」藏身在八德住宅區裡，文藝氣息十足的外觀，剛開業時曾讓附近居民有些摸不清是小吃店還是藝文空間。踏進店裡才知道馬祖小食光是由相聲團體「沐寧文創」創辦人李沐陽、吳芷寧夫婦，與吳芷寧母親「秀梅姐」共同經營的複合式空間，除了作為相聲、表演藝術場地，從小在馬祖南竿長大的秀梅姐，也發揮一身的好口才與好手藝，用如珠妙語和乍看樸實卻講究細節的美味料理，撫慰各方食客的心靈與味蕾。



「馬祖小食光」採複合式經營，是表演空間也是餐館。圖／李智為

「我從小在廚房幫媽媽打下手，自然而然地傳承家中手藝，對料理很熟悉。這裡原本是沐寧文創的辦公室和表演空間，我跟先生幫忙顧著也覺得無聊，便想說可以提供些輕食、料理。」秀梅姐分享著馬祖小食光如何在意料外長成，言談間透露出對於返鄉女兒的支持與疼愛之情。



在「馬祖小食光」品嚐好手藝，從舌尖認識馬祖的美好。圖／李智為

真誠厚工 烹製不簡單的家鄉味

媽媽對於女兒的關愛，除了從兩人的互動上可見端倪，更明顯的「證據」就在麵碗裡。馬祖小食光推出的餐點，多為秀梅姐擅長的家常料理，也是過去用以飽足兒女和餐廳顧客的味道。深切的母愛及厚工的家鄉味，如今也療癒了來看相聲演出的觀眾和鄰近居民。



「馬祖小食光」火星功夫麵由吳芷寧發想而成，酒糟入麵，口感十足。圖／李智為

秀梅姐談道，馬祖菜重酸重鹹，習慣以老酒、酒糟醬入菜，輕輕一拌便十足開胃。像是店裡招牌菜「阿婆餛飩」，薄皮輕盈透光，搭配提味白醋，口腔鼻稍裡蔓延著酸鹹清香；「老酒麵線」以正宗馬祖老酒爆香後，加入細可穿針的福州麵線，一勺吃下酒香盈盈，麵條即便放涼仍十足爽滑，可見厚實手藝；「火星功夫麵」使用手打寬麵條拌上特製酒糟醬，搭佐煙燻入味的豬頭皮，彈牙與爽脆兼具；備受食客歡迎的「露出馬餃」，顧名思義是「馬祖韭菜水餃」，是由秀梅姐一根根手洗韭菜，去除薄膜再包製而成，厚工的料理程序，成就乍看尋常卻打動人心的美味，這時再配上小菜「醋溜雲耳」，爽朗酸香，點出獨有風味。



「馬祖小食光」老酒麵線雖然已將老酒減量，但麵一上桌，酒香四溢。圖／李智為

大海入味 饗受濃郁的馬祖行

除了家鄉手路菜，說到馬祖，濃濃海味是不可或缺的一味。馬祖小食光每年6至9月會提供肉質扎實彈牙的馬祖淡菜外，也有形似筆架的在地特色小菜「快炒佛手」，「你先吸一口汁，再像磕瓜子一樣咬開外殼，裡的肉都可以吃。」跟著秀梅姐有樣學樣，屬於大海的鮮鹹滋味頓時在口中綻放，下飯又涮嘴。

此外，富有鮮味的「經典魚麵」不若想像中以白麵條搭配魚柳，而是將鰻魚肉混合太白粉揉製成麵條，口感彈性極佳，更讓鮮味（UMAMI）在口中爆炸，深受饕客們的喜愛。透過一道道的真誠料理，讓即便未造訪過馬祖的人們，也不禁折服馬祖小食光的好滋味，默默在心中計畫著馬祖旅行，將更多海島好味一網打盡。



「馬祖小食光」的手作綠豆糕特意保留些許顆粒，更添層次。圖／李智為

※本文轉載自 《桃園誌》No：82