1624年，荷蘭人從印度引進耕牛之後，人力加上牛力，使台灣土地的開發更加快速，陸續到台灣的漢人，也在台灣找到新的天堂，在漢原交流下，漢人也把文化傳給平埔原住民，加快台灣平埔族漢化腳步，有了耕牛，土地生產力擴大，所以，更需要耕牛，因此，以牛稠為名的地方越多，販賣牛隻的牛墟也更多。

1899年，日本政府曾經統計過台灣的牛墟，從南到北一共有87座，現在，歷經百年變化，工業機器逐漸取代耕牛，耕牛也從農田裡消失了，而台灣的畜牧業養牛也是少數，乳牛也限制在農場活動，因此，當台南「牛稠仔車站」出現的時候，也勾起台灣人對牛的記憶。

台灣有一句俗話；澎湖女親像牛，形容早期的澎湖女性出外工作，頭巾蒙著臉，很像牛一般賣命，如今，這種景象也已經少見了。

台灣比較知名的牛墟有北港牛墟，其他還有善化牛墟、鹽水牛墟、岡山牛墟，以南部接近農村地區居多，但是，現在的牛墟已經不做牛隻交易了，轉變為現代市集。

牛墟顧名思義，就是賣牛的地方，不賣牛的牛墟，還是保留農村色彩，例如岡山牛墟，現在改名為岡山「籃籗會」，每一年的媽祖誕生日、中秋節，還有義民爺的誕生日，也會舉辦籃藿會，在會場上會販賣傳統農村的手工竹籃製品，農業時代的家具等等，當然，現代化的製造品反而更多了，牛墟也販賣中古舊貨，很多收藏家也喜歡到這些地方尋寶懷舊。



岡山「籃籗會」。示意圖／岡山區公所提供