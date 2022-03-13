1925年，日本昭和時代引進台灣的家庭藥袋，幾乎以西藥為主，包含紅藥水、消炎粉、止痛散，不只解決台灣家庭缺乏醫療的困境，也使台灣擺脫古老漢藥煎煮的麻煩，使台灣醫療更邁向文明，在這些西藥中，令人而目一新的就是「虎標萬金油」，萬金油嚴格來說是中藥，這瓶萬金油是家庭藥袋不可少的一瓶，老一輩台灣人都可以隨口說出：「頭殼痛抹目眉，腹肚痛抹肚臍」，所指的就是萬金油。

談到萬金油，故事就多了，這瓶萬金油在1930年，由大稻埕永樂町迪化街的乾元中藥行代理，正式在台灣銷售，一罐30錢，買一瓶就可以到永樂戲院看戲，可能因為行銷方法正確，很快正式進入台灣家庭藥袋，成為必備良藥，而且深獲家庭喜愛，老台灣社會蚊蟲很多，於是萬金油成了防蚊的必備。

萬金油的發明人是胡文虎，胡文虎是福建人，戰爭時代，隨著父親逃亡緬甸避災，胡文虎的父親是草藥郎中，移居緬甸後，成立永安堂中藥行，1908年，胡文虎從父親手中接下家業，1913年發明萬金油，沒料到此藥居然風行半個亞洲，為胡文虎賺到第一桶金，1923年，虎文虎把事業移到新加坡，又推出八卦丹，但是，還是沒有萬金油好用，根據台灣家庭老藥袋裡面說明：萬金油除了塗抹以外，還可以口服，說明上說：「遇到突然中風，可以把油膏和開水中和之後吞服」，但是，很少人這樣使用。

1932年，胡文虎把公司移到香港，1937年還在廣東成立分公司，事業越做越大，並且跨足其他事業，1949年，國共內戰中，胡文虎的廣東公司被共產黨佔領，從此胡文虎痛恨老共，在朋友鼓勵下創立《星島日報》，並以反共為終生事業，《星島日報》創辦時，這四個字還獲得蔣介石的墨寶。

《星島日報》是亞洲地區華人必看的報紙，影響力很大，但是，胡文虎下一代接手後，時代環境已經改變，隨著中國崛起，報紙也易主，中共對馬來，新加坡華人社會的影響力增大，星島日報也受到影響，從反共立場走向左傾，而唯一沒有改變的還是虎標萬金油。