國內COVID-19疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增1萬1,353例COVID-19本土病例，創單日新高，為台灣本土確診個案首度破萬。根據衛福部今天提出的最新簡報，4月30日單日確診數最高恐達1.8萬例，5月5日單日確診數最高可能來到3.7萬例。

快篩實名制上路 藥局大排長龍

以身分證號尾數單雙號進行分流的快篩實名制開跑，今天僅開放雙號者購買，民眾持健保卡可到藥局買一組5入500元的快篩試劑，因每家藥局僅限量78份，一早有些藥局就大排長龍，健保系統上午一度出現壅塞情況，也有些空跑的民眾因此抱怨連連。

確診數飆高 醫生籲勿陷Omicron是輕症迷思

台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會發布新聞稿，呼籲民眾面對疫情不可大意，沒打過疫苗、具高風險因子的民眾仍有重症死亡風險。

台灣感染症醫學會理事長、北榮感染科醫師王復德表示，根據國際統計，Omicron變異株確診個案的住院率、重症率及死亡率都很低，但這些國家大多是自然感染或接種疫苗後已產生血清抗體高的國家。

王復德說，台灣過去從未發生過大規模COVID-19疫情，對於沒接種疫苗、有重症風險因子的民眾而言，染疫後仍然可能演變成重症，切勿對疫情過度樂觀。

王復德指出，重症高風險族群包括65歲以上高齡族群，或是有糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、肥胖或懷孕民眾，另像是長期使用類固醇或其他免疫抑制劑的民眾，也是危險族群之一。