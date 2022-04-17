1895年4月17日，台灣因馬關條約而被清廷「永久割讓」給日本，淪為日本殖民地50年。在清日「馬關條約」簽訂127年紀念日，台灣民主太平洋聯盟特別主辦一場「從馬關條約談兩岸新關係」論壇，邀請學者專家討論馬關條約對兩岸關係有何啟發。

國家展望文教基金會董事長彭百顯今天指出，台灣史觀完整化，比片面或片斷的史觀，更有利於兩岸關係的長久發展。立委何志偉則認為，未來兩岸關係要看「可預測性」及「務實性」，兩岸要相互克制，建立防爆機制。

1895年4月17日，台灣因馬關條約而被清廷「永久割讓」給日本，淪為日本殖民地50年。今天是清、日「馬關條約」簽訂127年紀念日，台灣民主太平洋聯盟特別主辦一場「從馬關條約談兩岸新關係」論壇，邀請學者專家討論馬關條約對兩岸關係有何啟發。

這場論壇，由台灣民主太平洋聯盟理事長翁明賢主持，與談人包括中國時報總編輯王銘義、立委何志偉、輔仁大學學術特聘教授何思慎，以及國家展望文教基金會董事長彭百顯。

翁明賢表示，從俄烏戰爭中我們可以發現，師出無名的話，必然不會獲得支持，而國際社會是否奧援與介入，以及內部是否團結也是兩個重要的因素。

王銘義指出，100多年來，台灣在國際地緣政治的戰略地位與價值，始終是世界強權爭奪的關鍵區域，台灣應有智慧善用國際因素，而不被國際因素所宰制。50多年來，美國對中國政策的戰略思維，呈現翻天覆地的變化，川普政府以至拜登政府，中美爆發全面戰略競爭，中美關係發生質變並持續惡化，也牽動台美關係，還衝擊到兩岸關係的未來發展。台灣首當其衝，是否成為新世紀中美爆發激烈衝突，或局部戰爭的引爆點，值得關注。

何志偉分析馬關條約對台灣影響，指出台灣在日本殖民時代，正式走向現代化，為了從台灣這塊殖民地獲得更大的經濟利益，日本統治期間在台灣完成多項基礎建設。其次，台灣人對中國的認同感消失，在實際與法理上都脫離中國之後，台澎就由日本統治50年，至二戰結束始由中華民國政府接收統治，間接形成當今台灣地位歸屬問題及台海兩岸長期分裂分治。

第三，台灣主體意識成形的遠因，日治時期於政治、經濟、教育、醫療、文化等層面皆逐步現代化，與中國大陸在此後有著不同的發展歷程，因此在戰後台灣的社會形態與文化已與中國大陸產生一定程度的差異，也導致國民政府撤退來台後部份台灣人對日治時期產生一定的懷念。台灣過去被背叛，未來還要再次被背叛嗎？要如何避免？台灣必須投資和平、時間，與國防，展現自我防衛的決心。他認為未來兩岸關係要看「可預測性」及「務實性」，兩岸要相互克制，建立防爆機制。

何思慎回顧戰後中日關係，認為在北京與東京談判建交時，田中內閣堅持《中日和約》並非自始無效，故中、日間的戰爭狀態，日本認定於1952年8月5日，《中日和約》生效之日起，即告結束。因此，在建交「共同聲明」中僅言明，「自本聲明之日起，中華人民共和國及日本國之間迄今為止的不正常狀態宣告結束。」北京在國際間難以否認中華民國政府於戰後代表中國簽訂和約之合法性。

他呼籲中國面對兩岸分治的事實，若一味否定中華民國，掏空中華民國的「中國意涵」，徒令中華民國「台灣化」，無助兩岸關係正向發展。

彭百顯說，對當前兩岸關係的停滯低迷，且又際遇烏克蘭戰爭的氛圍，基於兩岸和平，實有必要進一步思考是否能夠建構新的思維，以利正常推動和平發展。

國共內戰對台灣的歷史意義，實際上是鑄造出「兩個中國」的現實形勢，這段歷史的結果，不應怪罪台灣偏離「一個中國」，也不宜跳脫用另外不同意識撻伐台灣追求當家作主的主張。因這是歷史的自然發展至明。兩岸要謀求新的兩岸關係，尤其是和平發展，自應共同致力雙方皆可認同的事實史觀，讓台灣人民共同參與歷史，讓台灣問題不再只是國共兩黨的家務事。

他認為，台灣史觀完整化，比片面或片斷的史觀，更有利於兩岸關係的長久發展。至少可以避開不同角度的歷史偏見，也可以降低不同政治角度的暴力傲慢，以保障和平是兩岸發展的基石。