英國首相強生2月20日表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，英國將對俄羅斯採取最嚴厲的經濟制裁，制裁目標不僅針對普丁及其同僚，還包括俄羅斯最具有戰略重要性的所有公司和組織。圖／擷自DW影片

英國首相強生2月20日表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，英國將對俄羅斯採取最嚴厲的經濟制裁，制裁目標不僅針對普丁及其同僚，還包括俄羅斯最具有戰略重要性的所有公司和組織。

強生週日在接受BBC採訪時表示，英國將停止俄羅斯公司在英國市場上融資，甚至與美國一起阻止俄羅斯以英鎊和美元進行貿易交易。

英國議會周二通過決議，如果俄羅斯入侵烏克蘭，英國將擴大對俄羅斯企業和個人的制裁。

此外，法國總統馬克宏週日上午與俄羅斯總統普丁進行電話交談。愛麗舍宮表示，這可能是「避免在烏克蘭爆發重大衝突的最後的可能及必要的努力」。

此前兩個星期，馬克宏曾前往莫斯科試圖勸阻普丁採取入侵烏克蘭的行動。

同時，英國外相麗茲·特拉斯在每日郵報星期天的採訪中談到俄羅斯顯然是即將入侵烏克蘭時說，需要阻止普丁，因為他不會止於烏克蘭。她說，「普丁公開說了這些，他希望創建一個大俄羅斯，他希望回到俄羅斯以前控制廣大東歐地區的情況。」

若不履行支持烏獨立承諾震撼將衝擊全球包括台灣

另據路透社報導，強生首相週六強調，如果西方國家沒有履行承諾支持烏克蘭的獨立，這將對全球帶來損害的後果，包括對台灣。

強生在慕尼黑安全會議上表示，西方國家還不完全了解普丁的如何做，但是預兆是非常嚴峻的。他補充說，「如果烏克蘭受到危害，其震撼將在全球迴響。那些迴響將在東亞聽到，將在台灣聽到。」

強生說，外界將會得出結論說，侵略是有好處的，實力是對的。強生表示，西方國家曾多次告訴烏克蘭將支持烏克蘭的獨立。

台灣自1949年國共內戰結束後一直在台灣實行自治，擁有自己的軍隊和政府體系。但是，中國將台灣視為其領土的一部分，近年更是宣稱不惜一戰，也要阻止台灣獨立，並奪取台灣。



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席慕尼黑安全會議時說，俄羅斯一旦入侵烏克蘭，將對俄羅斯的金融市場和高科技產品出口施加制裁。圖／擷自DW影片

此外，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）星期六在德國出席慕尼黑安全會議時說，俄羅斯一旦入侵烏克蘭，將對俄羅斯的金融市場和高科技產品出口施加制裁。她表示，西方正在準備在俄羅斯入侵時對俄羅斯實施制裁的方案。

馮德萊恩說，「克里姆林宮直接來自黑暗過去的危險思維可能讓俄羅斯喪失一個繁榮的未來。」她說，歐盟執委會已經與美國、英國和加拿大制定了可能實施金融制裁的「強有力和全面的整套方案。」

馮德萊恩說，「一旦俄羅斯發動進攻，我們將限制俄羅斯經濟的金融市場准入，並（施加）出口管制，終止俄羅斯將其經濟現代化和多樣化的可能性。」

美國國防部長奧斯汀週六表示，俄羅斯在烏克蘭邊境集結了15萬大軍，已經做好入侵烏克蘭的準備。不過，俄羅斯一直否認有入侵烏克蘭的計劃。