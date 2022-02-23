高雄前鎮科技產業園區（原高雄加工出口區更名，簡稱前鎮科技園區）積極推動提升科技園區用地效能創新產業升級計畫，執行24億元前瞻計畫特別預算，更新園區老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，整體工程已於去年底全數完工，新增總樓地板面積約8萬平方公尺產業空間。

前鎮科技園區前瞻大樓落成啟用！今（23）日舉辦前瞻大樓（標準廠房）啟用典禮，廠房出租率已達9成，投資額逾百億元以上，預計5年內園區產值可達新臺幣1,200億元，並創造26,000個就業機會，帶動供應鏈1,000億元以上週邊效益。

成立超過55年的高雄前鎮科技產業園區開啟新篇章

經濟部部長王美花表示，前瞻大樓興建計畫是公部門推動產業園區更新首例，園區產值從目前的700億，預估5年內提升至1200億元。此外，更要感謝加工處團隊同仁前瞻遠見的規劃，預計再推動第二階段前鎮園區10年更新再造計畫，經濟部絕對全力支持，亦會積極尋求行政院預算的支持，讓高雄這重要的園區聚落發展更好。

高雄市市長陳其邁表示，2019年時任行政院副院長參與前瞻大樓動土典禮，如今短短三年即如期如質完工啟用，前鎮科技產業園區交通地址位置甚佳，連結全球供應鏈體系，未來高雄市將全力與經濟部合作，做廠商強力的後盾，中央地方共同攜手合作，投資高雄正對時，打造高雄成為全球先進半導體製程中心及亞洲高階製造中心。

經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕指出，前瞻大樓以綠色永續理念，取得銀級綠建築、銅級智慧建築及耐震標章，並榮獲「2021城市工程品質金質獎及結構系統金優獎」等佳績。未來將聚焦於智慧顯示科技與應用、電子零組件及生化等技術研發與生產製造，打造高階製造及科研發展重鎮，目前已引進瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、麗鴻科技、樂業生技、錦聿科技及美商安天德百電等7家廠商進駐，廠房出租率已達9成。

楊伯耕進一步說明，緯創集團旗下高雄晶傑達，除承租前瞻大樓1、2樓，並已獲准承租本計畫範圍內所騰出之1.04公頃B3建廠用地，初期將投入逾百億元自建地下2層、地上9層廠房，作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，預估今（111）年第2季底動土興建，3年後完工啟用，未來五年內年產值將達550億元，創造7000個就業機會。

持續加速園區更新及深化產業聚落是加工處當前重大施政目標之一，將繼續推動第二階段前鎮園區10年更新再造計畫，目前規劃將拆掉前鎮園區北基地五棟老舊廠房，由科技產業園區作業基金投資約120億元，計畫期程為2022至2031年共10年，完成後，總樓地板面積將由原先4萬4,360平方公尺增加為24萬4,570平方公尺，新增約5.5倍產業空間，以優先滿足既有廠商擴廠需求外，預計還可以開放新廠商進駐投資，歡迎所有企業把握良機，驅動高雄產業轉型發展。