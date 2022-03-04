台灣第一家由產官學攜手組成的「國際金融研究學院」正式啟動！國立中山大學今（4）日舉辦「國際金融研究學院」揭牌儀式，包括總統蔡英文、高雄市長陳其邁、銀行公會及全臺22家金融機構等代表皆出席，宣示共同打造堅強的國際金融國家隊。中山大學陸續將成立一個「半導體學院」及「學士後醫學系」，將是高雄第一所國立具醫學院系、培養公醫的大學，成為高雄最重要的研究重鎮及智庫。

中山大學」指出，除培育國際金融人才，打造台灣成為亞洲企業資金調度和高階資產管理中心、成就臺灣金融的全球佈局外，國際金融學院未來也將結合高雄市5G AIOT發展進駐85大樓，透過跨領域金融與科技的結合，培育具產業服務、科技金融及資安的人才，持續帶動城市的創新與永續發展。

中山大學「國際金融研究學院」三月底開放報名，由國發會、教育部、財政部、金管會，結合金融總會、金融研訓院、相關金融業者，與中山大學共同促成產官學合作，聚焦金融創新與實作並重，初期除成立「國際資產管理研究所」，也將開設「永續金融」及「數位金融」微學程模組，讓學生可跨不同領域選修，並透過創新商業模式實作和全英語教學，培育國際資產管理與國際化營運管理人才。

總統蔡英文致詞時指出，今天是中山大學「國際金融研究學院」揭牌，這也是台灣第一所以國家重點金融領域成立的學院，意義非凡。教育，是培養人才的關鍵，人才，則是產業發展的關鍵。特別是在後疫情時代，因應全球供應鏈重組，產業界要維持發展的動能，對人才的需求也更加龐大。感謝中山大學配合政策，努力推動成立「國際金融研究學院」，產官學合作的陣容堅強，將為台灣金融的人才培育，打下重要基礎。

蔡總統進一步表示，透過成立國際金融研究學院，台灣可以培養更多國際資產管理人才，能夠擴大財富管理的業務規模，吸引更多國際機構和資金來到台灣。接下來，中山大學準備設立「半導體學院」與「學士後醫學系」，祝福中山大學持續茁壯，再創高峰，也期許產官學界一起努力，為台灣金融發展貢獻心力，創造新的里程碑。

中山大學校長鄭英耀強調，除專業能力如金融科技、大數據分析、永續金融等的養成，中山大學「國際金融研究學院」的主要特色，就是延攬具國際金融機構實務經驗的國際師資，採英語授課模式，並設計貫穿兩年的商業模式創新實作課程，讓學生透過個案實作，摸索與定義企業痛點，解決產業界與金融業界所面臨的商業模式創新問題。相信未來透過國際金融研究學院，能培育出更多國際資產管理人才，可以擴大財富管理的業務規模，吸引更多國際機構和資金來到臺灣，為台灣資本市場注入新活力，打造台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心。

高雄市長陳其邁表示，高雄是最有條件發展金融科技、成為台灣金融之都的城市，就像很多國家的金融重鎮都落在海洋城市，例如阿姆斯特丹、倫敦、紐約、雪梨等。高雄不僅有中山大學與全臺22家金融機構聯手，投入國際金融高階人才培育，加上高雄從10年前便開始陸續成立不同產業主軸的新創基地，由中央成立的「亞灣新創園」也在去年底開幕，成功吸引7家國際加速器進駐，蓄積港都的創新能量與創業精神，相信高雄將成為發展金融創新應用實驗的最佳場域。

今日參與的金融機構包括台灣金融服務業聯合總會、金融研訓院、中華民國銀行公會、合作金庫商業銀行、華南商業銀行、第一商業銀行、兆豐國際商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣土地銀行、臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所、財金資訊股份有限公司、國泰金控（國泰世華銀行與國泰人壽保險）、南山人壽保險、國票金控

、永豐金控、台新金控、新光金控（臺灣新光商業銀行與新光人壽保險）、玉山金控、富邦金控等。