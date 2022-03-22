在胃造瘻的幫助之下，病人依然能夠有充足的營養，享受正常的生活。示意圖／Pexels免費下載，Andrea Piacquadio攝

俗語說得好，民以食為天。滿足口腹之欲是人生的基本要求，健康的人如此，而生病的人更是需要有充分的營養來對抗疾病。傳統上當病人無法由嘴巴進食的時候，醫生最常建議的處理方式是放入鼻胃管或者是利用外科手術的方式做胃造瘻口。

前者不僅影響病人的外觀讓病人無法進行正常的社交生活，而且會在喉嚨有異物感讓人無法忍受。後者則是需要全身麻醉才可以進行，而且傷口比較大。當病人的身體狀況較差的時候，很容易會有傷口潰爛出血的情形但無法治療。因此在透視攝影下放置胃造瘻管就逐漸的取代傳統的鼻胃管和外科手術。

這個手術的進行方式是在X光導引之下, 局部麻醉之後在肚子上畫下一個0.5公分左右的傷口，然後將ㄧ根直徑約0.4公分的軟管經過腹壁放入胃的下體部。經由這根管子可以將流質食物直接灌食到胃部。一般做完手術之後要觀察24小時，如果沒有任何的不舒服，例如發燒和腹痛，就可以開始進行灌食。整個手術的時間大約20到30分鐘。

我們醫院從1997年開始由放射科醫師為將近1500位病人進行了這項手術，有很多病人已經放置胃造瘻超過十年以上，大約每半年需要更換一次新的管子，更換管子時不需要任何麻醉，所需時間大約十分鐘。

這項手術可能引起的嚴重併發症不到10%，包括腹膜炎和傷害到附近的器官（大腸）。嚴重到需要手術治療的病人不到1%。

這種手術有以下幾種優點：

一、不會有外觀上的問題，病人可以正常的生活。之前有位頭頸癌的病人他因為無法順利從嘴巴進食已經放了鼻胃管好幾個月。但是為了嫁女兒，他鼓起勇氣接受了這項手術，結果非常滿意。因為他可以以正常人的外表來主持女兒的喜宴。還記得他跟我說，作為一個父親，把兒女撫養長大看到他們有美滿的婚姻，是他這輩子最大的心願。因為作了胃造瘻，他不必在臉上掛著一個管子如同大象的鼻子一般，可以堂堂正正地站在婚禮的台上把女兒的手交給女婿。

做了胃造瘻有管子在肚子上，等傷口成熟 （約兩星期）之後依然可以正常運動，可以洗澡，甚至有病人用隔水敷料包覆管路和傷口穿著全身性的泳衣去游泳。只是泡溫泉就不太適合了。

二、手術時間短不需要全身麻醉。很多頭頸癌和食道癌的病人，或者是病人的情況比較脆弱，無法接受全身麻醉或者內視鏡手術。在透視攝影下進行胃造瘻就非常適合。可以避開全身麻醉的風險,和外科手術相比復原的時間比較短， 副作用也比較少。

三、灌食操作方便可以不必仰賴他人照顧。唯一的缺點是因為管路內徑的限制，只能灌食已過濾的流質食物。太油的東西也不適合。例如雞湯必須要冷卻之後過濾油脂碎屑才可以灌食。我很佩服一位病人的太太，他每天幫先生用一隻雞蒸餾ㄧ碗滴雞精，待冷卻除油之後再加溫，幫先生灌食加菜，十多年來如一日。還有一位病人是在果菜市場賣蔬果汁的，他除了營養師處方的管灌飲食之外，每天準備新鮮的果菜汁過濾之後經由胃造瘻管灌食。他們的癌症都已經治癒，但是因為腫瘤治療的副作用而無法順利進食。有了胃造瘻之後，仍然能夠有豐富的營養攝取。

透視攝影導引下的胃造瘻術是一個安全且有效的微創手術，雖然相對於鼻胃管而言，他的併發症風險稍高，但是對於病人而言，舒適度和外觀美感都提高很多，也比較不會因為不舒服而拔除。

即使口不能食，但是在胃造瘻的幫助之下，病人依然能夠有充足的營養，享受正常的生活。這才是我們治療病人的終極目標。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台