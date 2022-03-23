1999年，時任中國海峽兩岸關係協會副會長唐樹備聲稱，兩岸雙方已在1992年商談時，達成認同一個中國的「共識」。時任行政院大陸委員會主委蘇起於2000年4月28日首度將1992年商談內容概稱為「九二共識」，並加上「一個中國，各自表述」的解讀。示意圖／擷自公視新聞影片

誰膽敢戳破 「國王的新衣?」

第一幕，1999年的兩國論：特殊的國與國關係，常被稱為兩國論，是時任中華民國總統的李登輝於1999年7月9日台北時間下午，在行政院新聞局局長程建人陪同下，於台灣總統府接受德國之聲 (DW) 總裁Dieter Weirich、德國之聲亞洲部主任Gunter Knabe與德國之聲記者Simone de Manso錄影專訪，所提出的一個關於現狀海峽兩岸關係的主張。德國之聲的媒體人直接提問李登輝總統，「宣佈台灣獨立」與不被大多數台灣人民接受的「一國兩制」之間，是否有折衷的方案？李登輝答：「中華民國從1912年建立以來，一直都是主權獨立的國家，又在1991年的修憲後，兩岸關係定位在特殊的國與國關係，所以並沒有再宣佈台灣獨立的必要。」德國時間1999年7月25日21時整，德國之聲的英語衛星頻道向全世界播放專訪內容，而文字內容則刊登在德國的《周日世界報》。

第二幕，蘇起2000年虛構「九二共識」的文詞。「九二共識」文詞源自1999年，時任中國海峽兩岸關係協會副會長唐樹備聲稱，兩岸雙方已在1992年商談時，達成認同一個中國的「共識」。這是首度將上述會議內容概稱為「共識」的開始。隨後，時任行政院大陸委員會主委蘇起於2000年4月28日首度將上述會議內容概稱為「九二共識」，並加上「一個中國，各自表述」的解讀。

從上述說法即可看出，對中國而言，1992年商談結果主軸在於「一個中國」；但當時中華民國政府強調「各自表述」，彼此認知並不一致。由此可知，「九二共識」是與台灣海峽兩岸關係相關的政治術語(或可稱政治騙局或魔術)，它是指獲得官方授權的兩邊的民間組織「海協會」與「海基會」，在1992年經由香港會談及其後函電往來，所達成的 「非正式共識」。但雙方對「一個中國的政治內涵是否存在各自表述空間」，以及「如何追求中國統一」，存在非常嚴重的歧見。

第三幕，陳水扁「台灣、中國， 一邊一國」的政治論述：據台灣某大學某位資深政治學者的研究指出，陳水扁於2002年8月3日向日本東京「世界台灣同鄉會」第二十九屆年會發表視訊談話時，有二段很重要而且清晰的陳述。陳水扁第一個陳述是：「台灣與對岸中國是一邊一國，要分清楚」。這比李登輝在1999年7月接受德國之聲 (Deutsche Welle，縮寫DW) 所提到「1991年修憲以來，已將兩岸關係定位在國家與國家，至少是特殊的國與國的關係」的「特殊兩國論」，更明確說出陳水扁內心對兩岸現狀的描述。

第四幕，李再談「九二共識 」：笑稱洪秀柱天天為此「起肖」，自由時報報導，前總統李登輝2015.7.10出席「李登輝基金會」主辦的青獅營活動，以「建立台灣主體性之道─台灣典範轉移的過程」為主題發表演講，他談到台灣應拒絕承認「九二共識」，李前總統還笑說洪秀柱「天天都為了這個問題在起肖」。李登輝表示，超過半世紀以來，台灣的麻煩都是來自於中國，我們應該早日擺脫「一個中國」、「中國法統」的束縛，開拓台灣成為具有主體性的民主國家。

第五幕，劇終人散，解鈴人還是繫鈴人：據台北某知名媒體平台2022年2月22日引述的報導指出，前國民黨立委丁守中在2022.2.22舉辦新書《奔向戰場：危險十字路口的台灣》發表會，前國安會秘書長、前陸委會主委且同時是「九二共識」創造人的蘇起在會前接受採訪，他自己坦言「九二共識時代已過」， 兩岸未來已經沒有談判的可能。

蘇起編織的「九二共識」謊言，從1999/2000年起至2022年止，橫行台灣、中國兩地，詐騙長達23-24年之久，當然相較於中世紀歐洲教會的「日動說」為害世界的天文物理學問長達幾百年之久，還是小事一椿。

台灣現況及未來的不同解讀

我讀完曹興誠近日（2022.3.20）發表的文章，他說 : 台灣只有實踐「兩國論」才能真正解救台灣。文中多處曹先生提到李登輝、蔡英文的兩國論，引發我的注意。我想進一步瞭解李前總統在1999年提出特殊國與國的兩國論；接下來，陳前總統更往前走一大步，於2002年提出海峽兩岸，「一邊一國」的政治主張。針對這些陳述，在此文今天完稿之前五個小時，我特別花時間再就教一位國內資深的政治界意見領袖的觀點。他很中肯而用心的回覆我的問題。他說，曹興誠提到李、蔡的「兩國論」都是「一個中國」各自表述的論述；而陳水扁前總統所提的「一邊一國」，則是台灣、中國各自獨立互不隸屬。曹興誠仍然是一位大中國主義者。

作者關心的事是 : 政治主張及陳述可以琳瑯滿目，但總要提出如何實現？何時完成？那才是台灣最迫切的重要核心問題。