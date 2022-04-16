藝人李立群在上海封城時從飢餓的控訴轉折到自己太胖的隱喻，態度轉變實在太大。圖/取自李立群抖音影片

注意李立群這個人，是因為傻瓜相機拍立得廣告，簡單台詞「你傻瓜，我聰明」，讓人印象深刻。上海封城搞出搶糧風暴，才知道李立群已經長住上海，歸化中國了，老而尋根，也非壞事。

上海封城，不只底層受餓，中高層也難安，人民幣突然不管用，像李立群這款明星也叫屈，可見問題很大，尤其是見他在網路舖文，為他人仗義直言「某小區孩子挨餓。」我為他人在老共鐵拳下，還能保持山東鐵漢性格喊讚。

沒料到，網文一出，經過國台辦關心後，李立群一夕間，卻態度轉變，不只主動刪除舊文，還重新登告「封城無法出門，自己也變胖了。」從飢餓的控訴轉折到自己太胖的隱喻，態度轉變實在太大，可見國台辦壓力不小，至於前後兩種表述，何者為真，只有李立群心裡知道，我只能說「你聰明」。

在鐵拳壓迫下，改變初心者，應該也不是只有李立群，說實在，也無需太苛責。

國台辦為了營造台灣人受到祖國最好照顧，肯定會對李立群施壓，擔心上海（人造地獄）訊息傳出去，老共形象掃地，所以，李立群選擇把舊文吞下去，即保護自己，也為中共圓謊，這就是共產黨鐵拳下的聰明人，相較之下，李明哲就是傻瓜了。

入海關時，莫明其妙被老共抓捕，送進湖南赤山監獄關滿五年的李明哲，終於出獄了，通常能夠走出老共監牢者，意志力都比較強，這種人也不擅於演戲，更難被洗腦或催眠，他踏上台灣第一句話「以前的日子是被恐懼包圍，現在則被愛所圍繞。」他理解台灣是自由之地。



圖說：台灣NGO工作者李明哲被抓一週年時，民團發放「言論自由、李明哲無罪」紋身貼紙，讓參與群眾貼在手臂。圖／民報資料庫

李明哲說「希望中國人有一天可以擺脫中共，成為人權受保護國家。」證明監獄無法奪其志，作為NGO工作者，經過牢籠試煉，李明哲的信念沒有被暴政打倒，或許是個傻瓜，卻是值得尊敬的傻瓜，反而是前面那位聰明人自毀形象了。

李明哲說，「還有很多人仍被老共囚禁」，也讓我們一起關心，仍在中共監牢，等待救援的天涯未歸人吧。