近日國內疫情爆發，民眾的疫苗打氣又回來了，筆者公開呼籲中央流行疫情指揮中心和ACIP委員，同意將預期會過期的AZ和高端疫苗，拿出來打第四劑。圖/民報資料庫

近日國內疫情爆發，民眾的疫苗打氣又回來了，再次公開呼籲中央流行疫情指揮中心和ACIP委員，同意將預期會過期的AZ和高端疫苗，拿出來打第四劑。因為許多民眾距離接種第三劑疫苗的時間已經超過三個月，疫苗的效用慢慢遞減。

有些國家的政府針對其國內比較可能得到武漢肺炎重症的人口，進行第四劑疫苗的施打。現在台灣的當務之急當然是繼續鼓勵民眾接種第一、二和第三劑疫苗；在沒有疫情的時候民眾不想打疫苗，有疫情的時候又大家搶著打，所以疫苗採購數量非常難以精準控制。

疫苗也不可能隨叫隨到，國人接種的輝瑞BNT、莫德納、AZ和國產高瑞都是全世界最頂級的疫苗，有時候寧可採購多一點，留有一些庫存完全是正確的，但對於即將要過期的疫苗，建議指揮中心秉持「貨惡其棄於地也，不必藏於己」的天下為公精神，提供給接種第三劑已經12週以上的民眾，如想打第四劑就讓他們打，總比過期報廢好！

到目前為止，全世界幾乎沒有任何研究報告指出第四劑疫苗有不可接受的副作用。

需不需要全體國民大規模的施打第四劑疫苗是可以討論的，就目前而言，好像不太需要；但是既然政府已經買了，又即將過期，就提供給想接種的民眾接種，甚至要求民眾自費接種也可以，都比疫苗過期報廢還好。

衞福部長陳時中3月6日時曾表示，5月底前可能將有大約200萬劑AZ疫苗會過期報廢，未來可能也將有200多萬劑高端疫苗可能面臨過期報廢的問題。