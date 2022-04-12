俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，華府和布魯塞爾接連對莫斯科祭出制裁，國際油價3月攀至14年高點， 但OPEC拒絕增產以平抑油價。圖/民報資料庫取自網路

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭後，華府和布魯塞爾接連對莫斯科祭出制裁，國際油價3月攀至14年高點。繼美國和國際能源總署（IEA）呼籲石油輸出國家組織（OPEC）增產後，歐盟也在今天呼籲OPEC增產，但同樣遭到拒絕。

根據外電報導，世界貿易組織（WTO）並預言，俄羅斯在烏克蘭發動戰事恐使2022年世界貿易成長近乎減半，進而也將拖累全球國內生產毛額（GDP）成長。

世貿秘書處透過一個全球經濟模擬模型預測，俄、烏戰危機恐使2022年全球國內生產毛額成長率降低0.7%到1.3%，來到3.1%至3.7%之間。且由於歐洲是俄、烏出口的主要目的地，恐將遭受這場戰事的最嚴重衝擊。

路透社報導，歐盟（EU）官員4月11日在維也納與OPEC代表舉行會談。一名歐洲聯盟執行委員會官員透露，歐盟官員在會中再度呼籲產油國考慮增加交付量，以協助冷卻飆升的油價。

不過，OPEC秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）表示：「鑑於當前和未來的制裁或其他自發性抵制行動，我們可能看到俄羅斯石油供應和其他相關產品出口每天損失超過700萬桶，考量到當前的需求前景，要彌補如此大規模的缺口幾乎不可能。」

與歐洲相比，對俄羅斯石油供應依賴程度較低的澳洲、加拿大和美國已禁止購買俄油。俄羅斯石油迄今仍被排除在歐盟制裁外，但歐盟27國上週同意制裁俄羅斯煤炭後，部分歐盟高階官員表示，俄油可能是下一個目標，但目前尚未達成共識。