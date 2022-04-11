保險局長施瓊華表示，防疫保單是認定「確診」者一定會送到集中檢疫所、防疫旅館，若確診者本來要到醫院、集中檢疫所，但現在改為「在宅照護」，只要有「醫療行為」會請保險公司從寬認定。示意圖/取自shutterstock

本土COVID-19疫情升溫，近期每日新增本土確診者屢破500個案，不過大部分皆以輕症為主，指揮中心本週擬討論「輕症在宅照護」指引。

不過，防疫保單未來如何理賠也引發討論。金管會主委黃天牧今天在立法院財委會備詢表示，現在疫情和防疫保單當初設計的情況已不太相同，針對保單理賠條款相關解讀，保險局會和保險業相關公會進行討論。

保險局長施瓊華則表示，防疫保單是認定「確診」者一定會送到集中檢疫所、防疫旅館，若確診者本來要到醫院、集中檢疫所，但現在改為「在宅照護」，只要有「醫療行為」會請保險公司從寬認定。

民進黨立委林楚茵也關注，近日有孩童確診，父母「陪同隔離」，防疫保單對父母是否啟動隔離理賠，已出現爭議案例，進入金融消費評議中心審議；未來此類案例恐怕會越來越多。

施瓊華說，若依照防疫保單契約條款應理賠，保險公司就應該啟動賠償，不過以台產防疫保單為例，保單設計是被保險人被衛福部疾管署（CDC）匡列要隔離，保單才會啟動，「陪同隔離」不在契約條款理賠範圍內。

中央流行疫情指揮中心8日在疫情記者會中公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」草案，未來輕症或無症狀個案若想在家休養，必須符合四大原則，包括「確診者與同住者均小於65歲，未懷孕或洗腎」、「確診者以1人1室隔離，同住未確診者至多4人，採居家隔離」、「隔離期滿後，確診者7天自主健康管理，同住者7天加強版自主健康管理」、「地方政府成立關懷服務中心，進行追蹤關懷」等。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前集中檢疫所加上醫院收治量能，約可應付單日1,500例確診個案，一旦超過這數字或特定地區確診個案增加太多，就會宣布實施居家照護；在此之前，地方政府都可向中央報准實施。