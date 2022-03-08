普丁個人的大俄羅斯帝國夢想能否實現，征服烏克蘭是帝國覽圖第一步，隨著戰爭的推演，這幾天恐怕就會有答案，國際媒體已經預估：最壞的情況就是俄烏戰爭變成長期化，如同以巴戰爭，宿敵變成世仇，俄烏之間數十年的仇恨無法解決，甚至整個歐洲捲進戰爭，其次，就算普丁成功拿下基輔，斬首澤倫斯基，在烏克蘭扶持親俄羅斯總統上台，但是國仇家恨已經存在，烏克蘭人絕對不會屈服，現在看來，普丁所說的「俄烏一家親」，已經被他的野心戰爭撕毀，俄烏本來一家親，卻因為這場戰爭，變成烏克蘭對俄羅斯的痛恨，而且會因為戰爭延續而無法彌平，這場戰爭也等於告訴習近平，不要輕言戰爭，連武統兩字都不應該提。

全球持續譴責俄羅斯發動戰爭，而且箭頭指向普丁個人，這是人類同情弱者的天性，全世界媒體幾乎一面倒，支持烏克蘭，尤其是力抗強權的澤倫斯基，一夕之間，從喜劇演員變成大英雄，相反的，普丁已經成為希特勒翻版的這種人物，人人吐口水，俄羅斯運動員在海外被驅逐，所有國際大品牌紛紛離開俄羅斯，被拖累的俄羅斯海外富豪懸賞百萬，要普丁項上人頭，國際金融專家已經斷言，俄羅斯經濟會比1997的亞洲經融風暴更糟糕，若情況持續發展的話，普丁即便贏了，也是輸了，他不只無法在國際舞台立足，恐怕政權就會被俄羅斯人推翻，面對這種情況，不甘失敗的普丁是否會更加瘋狂，就等著看了。

當然普丁不會認輸，從他的個性來看，因此，為自己扭轉印象的認知作戰，已經透過網路媒體向世界輻射，本來還保留民主假面具的普丁，終於撕下面具不演了，越來越向金正恩和習近平靠近，過去，在俄羅斯還可以生存的獨立媒體，終於面臨關門窘境，這種情況和習近平沒收香港自由如出一轍，問題是香港的例子已經證明：獨裁者可以封住幾十萬人的嘴，卻無法封鎖全天下人的嘴。

首先，普丁制定新的法律，只要出現同情烏克蘭或反戰訊息，全部視為假訊息，最高刑責判15年，強制關閉了對他不友善的媒體，被視為唯一敢於反對普丁的《俄羅斯新報》被迫關門，再來就是唯一敢說真話的「獨立電視台」也被迫解散，更糟的是美國彭博或CNN也被逼離境，俄羅斯向一言堂的共產國家邁進，帶著俄羅斯回到史達林時代。

本來，普丁時代就是記者的危險時代，俄羅斯菁英稱他是新沙皇，很多勇敢的作家或知識菁英被下毒，或者被放逐流亡，根據無國界記者組織的調查，俄羅斯是全世界記者被殺害最多的國家，超過80年代的墨西哥，當時，墨西哥毒梟肆虐全國，並且以暗殺記者為樂，只要揭露毒品貿易的記者，就會被鎖定殺害，而現在，俄羅斯國內國外記者，只要同情烏克蘭，就會再度面臨險境。

普丁為了替自己的戰爭暴行洗白，下令俄羅斯國營電視製作一個短片，找一位清純的少女做樣板，告訴俄羅斯人，進軍烏克蘭是為了保護俄羅斯人，為自己的暴行合理化，但是，他欺騙俄羅斯年輕人，用演習為名誘騙無知的軍人，這些惡劣手段正一一被揭穿。

普丁用「北約東擴」作為出兵理由，已經無法讓人信服，甚至無法說服俄羅斯人民，只好製造更多的謊言，因為沒有人會相信烏克蘭的武力會危及俄羅斯，當越來越多，飽受戰爭之苦老幼婦孺的無辜者影片，控訴普丁的影像，在記者鏡頭底下，被放到國際的視頻媒體上，普丁企圖用一己之力，大打認知作戰，挽回印象頹勢，恐怕不會那麼簡單了。



全球持續譴責俄羅斯發動戰爭，而且箭頭指向普丁個人。圖／擷自公視新聞影片