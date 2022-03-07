2019年上映的電影《新聞守護者》，講述的是蘇聯史達林時期恐怖的歷史事件「烏克蘭大饑荒」一個聳人聽聞的史實。示意圖／擷自網路，民報合成

俄羅斯侵略烏克蘭的劇本，已經不是第一次。在蘇聯史達林時期，有著更為恐怖的歷史事件「烏克蘭大饑荒」，而這個事實，也不過才距今不到100年的時間。然而，跟現在的俄羅斯一樣，眾多消息是被封鎖的，人們無從得知的。

2019年上映的電影《新聞守護者》，講述的正是這麼一個聳人聽聞的史實。那時，俄國的史達林正在推行新農業政策，將眾多烏克蘭的富農趕盡殺絕，並且強徵糧食，讓這個位在蘇聯豐沃黑土區的糧倉，竟然成為饑荒與死亡的人間煉獄。如此恐怖的行徑，卻無從得知。

因此，在片頭，被稱為新聞守護者的瓊斯先生，本帶著一腔熱血，亟欲到俄羅斯訪問史達林，卻在一抵達莫斯科，就收到了同事保羅死亡的消息。他瞬間矇了！其後，則在跟保羅的前同事交流後，才明白保羅之死，是因為調查了烏克蘭的新聞。這讓瓊斯先生益發確信，烏克蘭有大事發生！

隨後，瓊斯先生在排除了監控者的監視後，偷偷搭上了通往烏克蘭的火車，卻見到了一幕幕慘不忍睹的畫面。先是在列車車廂中，一群飢餓的人們，搶食著瓊斯先生掉落的麵包；再來是一群孩子們，看著瓊斯先生的背包，然後搶走了裡頭的香腸；最讓人震撼的，是在遇到一群小孩時，他跟著孩子們回到住處，以鍋子煮了些食物果腹，最後卻發現，口中的東西居然是孩子們的哥哥，他當下大力地吐了出來，充滿了驚恐與淚水。

飢餓到必須吃人肉果腹，又是自己的親人。這是多麼讓人不可置信的事情呀！瓊斯先生想要把這段事實寫出來，卻受到了巨大的威脅和恐嚇。若不說出來，母國（英國）的六位工程師就能活命；但說出來，可以拯救數百萬烏克蘭人民的性命。這個時刻，作為「新聞守護者」的瓊斯先生，選擇公開事實的真相，卻受到諸多的打壓，甚至攻擊其為騙子。

在這樣劣勢的狀況下，瓊斯先生做了奮力一搏。在潛入媒體界大亨的豪宅後，終於獲得認可，他趕緊寫下一篇精闢報導烏克蘭慘狀的文章，也真正地揭開了俄羅斯假面的內幕。這讓人們感佩瓊斯先生的勇氣和正義之心，讓真相顯現在世人的眼底！

回到今日，俄羅斯依舊用假新聞和封鎖消息的方式，掩蓋眾多的恐怖行徑。而今天的侵略烏克蘭，對照當時史達林的新農業政策和恐怖統治，更加顯得烏克蘭人追求自由、民主的可貴！1930年的大飢荒，讓烏克蘭人們受到了巨大的傷痛與折磨；2022年的烏俄戰爭，烏克蘭人不再低頭啜泣，而是昂首挺胸，對抗暴政與入侵。相信，這是歷史之所以如此重要的關鍵！

從新聞守護者看戳破俄羅斯假面的勇敢鬥士，可以發現：「秉持著良心與正義，都能在最黑暗的時刻，帶來生命中的微光。不管是擔任什麼角色和職業，皆能有所貢獻！新聞守護者，守護的是人類的愛與善，足以扭轉陰霾，看見希望。」