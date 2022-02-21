太極門歷年來皆舉辦「新春茶敘」，邀請重要貴賓及駐華使節、各界好友歡聚一堂，今年2022年全球因疫情帶來各種嚴峻考驗，太極門以「虎年迎新春 全球共祈福」分別在中文( https://youtu.be/w7SNJZh1KFE)及英文頻道(https://youtu.be/MApDHlSU8Sg )進行全球同步線上直播，國內外各界參與盛況空前，不僅美國參眾議員與各國駐華使節透過影片現身祝賀，國內總統府與中央部會、立委民代也捎來祝賀訊息。

尤值一提的是，發生在1996年衍生至今的太極門稅務冤案至今超過二十多年，吳景欽教授在線上盼今年司法與稅法能得到更大進步！連福隆教授說，為台灣人權盡最大努力，新的一年值得期望。

2022年太極門新春茶敘「虎年迎新春 全球共祈福」地方縣市首長包含桃園縣長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、北市副市長黃珊珊、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美與苗栗縣副縣長鄧桂菊等均現身影片線上祝賀；北市長柯文哲、新北市長侯友宜、南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、屏東縣長潘孟安與宜蘭等縣市首長則以賀卡或墨寶捎來祝賀訊息。此外，前交通部長林佳龍、前衛生署長涂醒哲也以影片祝賀。

各黨派立委也捎來祝賀立委林宜瑾表示，太極門一直以來致力推廣氣功武術文化，活出生命正能量，對於促進民眾健康有相當大的貢獻。

聯合國/NGO世界公民總會主席Rene Wadlow感謝太極門積極貢獻為青年提供更好的教育，擴大婦女的影響力等等，新的一年也將繼續合作行動！

南非、海地、巴拉圭、聖露西亞、奈及利亞、聖文森及格瑞那丁、墨西哥、盧森堡、匈牙利等國駐華使節也錄影捎來祝福。海地共和國潘恩大使(H.E. Ambassador Roudy Stanley Penn)代表海地人民和政府祝福大家，祈願人人有勇氣、有健康、有韌性、有希望、有創新。南非駐台辦事處代表Douw Vermaak表示，目前世界處於疫情大流行中，太極門還是繼續促進國際間和平與和諧，令人欽佩。

中正大學傳播學系教授暨公視前總經理胡元輝表示，面對不確定的疫情與現實社會強權欺負弱小、歪理霸凌正論時，人類的文明要能繼續向前邁進，就要靠我們的小宇宙「良心」，只要大家一起努力，就能夠感染人類社會的大宇宙！

前司法院大法官暨副院長城仲模認為生命的意義在於分享個人的健康、快樂、幸福，進而服務人群、造福社稷。中國宗教徒協會理事長明光法師表示，太極門氣功養生學會創立進入第56年，一直透過氣功養生、各種太極文化展演來震撼人心，淨化心靈，推動愛與和平，非常有成就。即使在遭稅法迫害下，依然持續，令人敬佩。

太極門弟子沈睦森中醫師分享「藥」這個字是草字頭加上樂，快樂常笑的人不容易生病。現代人壓力很大，放鬆才是王道，轉個彎人生就會變得不一樣。太極門以弘揚優質文化、促進世人身心靈健康為宗旨，致力在全球各地傳遞愛、良心的和平文化，「良心時代運動」及「國際良心日」已有200國共同響應，並分享「三不五多六絕招」防疫妙方，幫助全民安心度疫情。

太極門掌門人洪道子博士致詞表示，虎，常被視為勇氣的象徵；而勇敢與真愛，能幫助人們跨越挑戰。今年是新冠疫情爆發後的第三個年頭，疫情全面改變了人類的生活，疫情的影響也帶給地球生態改變的契機──這是大自然提醒人們：萬事萬物應遵循中庸之道，唯有陰陽平衡，方能達到共生共榮。反省與懺悔，多做善事彌補過失，是自救的不二法門。以良心引領科技發展，以文化促進族群共融；以慈悲胸懷，護衛天賦人權，是世界公民共同的願望。