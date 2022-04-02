台灣太極門案25年冤屈如何善了？前司法院副院長暨大法官城仲模在「以民為本 良心行政」主持論壇開場的一席有感主題大哉問，值得深思。

台灣太極門案發展演變至今，民團海內外奔波並配合聯合國相關系列活動舉辦國際論壇，國內外人權組織與各界人士持續加入伸援、呼籲全面平反太極門案的網路聲量持續飆升！全台各地支持者也走上街頭、發動宣傳車要求法稅改革的呼聲。太極門案冤屈如何善了？後續效應隨著年底地方大選確實值得正視。

為響應4月1日「世界公民日」及4月5日「國際良心日」這兩個紀念日，聯合國/NGO世界公民總會、太極門氣功養生學會等26個民團舉辦「以民為本 良心行政 法稅改革論壇」(https://youtu.be/3z9Q6M9c0Zo)，邀請30多位專家學者與青年共同發表建言，呼籲良心落實於施政，以民為本即是良心行政，共創有愛、人權與和平的世界。

主辦單位表示，聯合國/NGO世界公民總會在聯合國具有諮商地位。2001年「世界公民大會」首度在台灣舉辦，共有來自67國、600多位世界公民總會代表參與，為了落實以文化推動世界和平的目標，在各國際成員的共識下，將4月1日訂為「世界公民日」。2019年聯合國通過「用愛與良心促進和平文化」的決議文，宣告4月5日為「國際良心日」，成為第166個聯合國紀念日。

世界公民總會主席瑞內.瓦德羅(René Wadlow)致詞表示：「雖然中華民國不是聯合國的成員國，但世界公民可以從台灣做很多事情來發展世界輿論，接受通過對話、合作與和解來建立和平。台灣的世界公民有機會透過音樂、藝術和其他文化形式，呈現對新興世界社會的正面願景。」

太極門掌門人暨聯合國/NGO世界公民總會副主席洪道子博士致詞表示：「『良心』，是世界公民困局的解方。若人人都能聆聽靈魂深處良心的呼喚，從弭平自身的爭端做起，必然不會掀起與他人的干戈，或做出傷害他人的行為。」「世界的未來掌握在每一位世界公民的手中，開始行動的每一步，都是扭轉世界命運的重要作用力，也是改變世局的關鍵力量。」「讓我們凝聚正念，虔敬祈願，立即行動，共同以良心與善行打造世界公民的希望方舟！」

動腦雜誌發行人/台灣人權文化協會理事長吳進生表示，太極門冤錯假案25年了 ，無罪無欠稅三審確定，稅務當局又繼續追殺，所謂何事？是不是查稅獎金已經入袋？他呼籲，政府犯罪，無限追溯，溯及既往，追到退休後。

法稅改革聯盟發起人暨仲裁人陳逸南表示，哪有六個年度有五個年度不要稅，只有一個年度要繳稅，這連小學生都會說有問題，國際上25位宗教人權學者都寫信給小英總統，總統應該要快點處理太極門案，因為這已經到聯合國人權理事會討論了。

國立中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰分析，太極門案81年度稅案的判決是有問題的，應該要回歸最重要的部分，必須要回到敬師禮的本質，是文化宗教信仰的自由，是公政公約第18條、經社文公約第15條，以及一般意見書所肯認的，也是憲法第13條宗教信仰非常重要的核心。良心行政就是依法行政。

前立法委員涂醒哲分析，侯寬仁帶著大批警調荷槍實彈翻箱倒櫃、無計可施之下說養小鬼、弟子被疲勞審問、掌門人夫婦被收押，這些都不是稅務問題而已，當然是政治問題，他拜託民主進步黨，應該注重人權，不須要對這種錯誤的事情背書，應該勇敢一點，尊重人權，才能讓民主真正進步，希望監察院人權委員會對太極門事件認真處理，趕快平反太極門假案。

臺灣財經刑法研究學會理事長/法稅改革聯盟發起人陳志龍表示，今日論壇主題相對的是「以官為本，狠心行政」。陳志龍形容官非常博學，甚麼都是以他為主，領袖最博學卻是最無知的人，為什麼這麼強大卻脆弱到連為人民平反都做不到？平反如此容易卻不做？

真理大學法律系教授/法稅改革聯盟發起人吳景欽看了開幕「烈火」影片，太極門案多少人的血淚在裡面，25年以後，張靜律師竟然也是遇到十幾個警察荷槍實彈，這個跟太極門案結構是一樣的，代表檢察官25年來，都沒有改變！

前國立臺灣大學法學院副院長邱榮舉分析，太極門案最主要是具有強烈的政治整肅迫害的性質，蔡英文總統、民進黨執政一再強調轉型正義，就必須針對太極門案趕快解決。

台北律師公會人權委員會委員黃帝穎律師提及，實質法治國的概念是惡法非法，錯誤的法律不但不用遵守，更要導正它的錯誤。行政機關對同樣的事物相同的本質，不能恣意跟專斷，回到太極門案，都是同樣的敬師禮是贈與，在法治平等原則下，行政機關應該要行政自我拘束，不能初一、十五不一樣，唯獨其中一年要課稅，這是不容許的！他認為，太極門案應該要糾正、究責，就是為了避免回到過去恣意專斷、行政獨大的時代。

前考試院考試委員暨中華政府與公共事務學會理事長黃錦堂，期勉當局者做好的政務官，就是有熱情，能走入群眾為人民；有眼光，能了解問題；勇於負責，才能推動國家進步。