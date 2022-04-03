病人是獨特的，每個病人都有些微與別人不同的地方，即便執行常規的照護都有可能遇到非預期的狀況；無論如何要能真誠的照顧病人，同時記得李阿姨教給我的「寬恕的美德」與「理直而氣和」的態度去面對每一個挑戰。示意圖／Pixabay

在臨床照顧病人最大的目標就是病人能康復，但即使醫療團隊的夥伴盡力的執行每一個照護的技術或處置，但在治療過程中病人仍有機會遇到意外的插曲，甚至是傷害；此時醫療人員除了反省，總有深深的自責，往往需要很長的時間才能走出來，甚至有人就離開了醫療照護工作。

前陣子我有一位夥伴在為病人執行經尿道給藥治療後，剛巧病人發生相當嚴重的併發症而住院治療，同事親自去探視住院中的病人，覺得很抱歉，雖然病人並沒有怪他，但看到病人受苦，她相當自責，一直反覆地的檢視過程到失眠，看到痛苦的同事，我不禁想起許多年前李阿姨的故事，於是我跟她分享李阿姨給我們上的最寶貴的一門課。

李阿姨因為乳癌需要做化學治療，因此裝上植入式人工血管（PORT），護理師為阿姨放置專用注射針，也進行回血測試，接著開始給予化學治療藥物，在給最後一個俗稱小紅莓的化學治療藥物（doxorubicin）時，不知道為什注射針外移，護理師沒有發現，而發生藥物滲漏，護理師立即停止給藥並做處理，當時是單位護理長的我接手了外滲的後續照顧，

接下來的一段時間阿姨的皮膚經歷了紅、腫、疼痛的情況，並拿掉了人工血管，紅紅的皮膚在一段時間照顧下漸漸地恢復。看到病人經歷外滲之苦，護理師相當自責情緒也很低落，不敢再照顧李阿姨。有一天李阿姨對我說：「自從那天漏針之後，我再看到XX護理師，但她總是低頭也不敢看我，也不敢跟我說話，一直在躲我，為什麼啊？」

我跟李阿姨說：「你打第一次化療時藥物漏出來，雖然我們不是故意的，但確實讓你受很多苦，我們沒有把你顧好，心裡很難過，覺得很對不起您，幫你打針的同事更是自責。」

李阿姨說：「你跟她說不需要這樣，她不要怕看我，其實我心裡早就原諒她了！何況你們也不是故意的。她不需要像做錯的孩子一樣，要更勇敢一點。」

我找到護理師表達阿姨的想法後，在下一次李阿姨來治療時，護理師自己向李阿姨說：「謝謝您！經過您的事，我反覆的在檢查自己在注射人工血管及給藥的每一個動作，特別是像您這樣剛手術好的人工血管，我希望不要再發生了！」

李阿姨笑著說：「這樣就對了，這樣我也不算白受罪。」

在大家的照顧下李阿姨順利完成後面化學治療的療程，回到門診追蹤。

五年後某天接到病房同事電話請我協助看一位住院病人人工血管的問題，我前去探視發現竟是李阿姨；原來李阿姨因為乳癌復發了，外科醫師在相同位置植入人工血管，原來滲漏處的皮下組織還是受藥物浸潤破壞，手術傷口遲遲不能癒合，只得移除人工血管，重新放到其他地方固定。

看到再次因為我們照顧過程做的不好而受罪的李阿姨，我心裡有點生氣，我找到外科醫師與他討論這個過程，我問醫師為什麼會想把PORT放在原先放PORT的位置？難道不知道病人外滲的病史？年輕的外科醫師告訴我，他知道病人曾有外滲過，但想都過了五年，應該已經好了，他不想讓病人再增加刀疤，因此從原處放置。我問他：「看到病人術後狀況，你還這麼想嗎？」外科醫師說：「在這之前我確實沒想到doxorubicin這個藥物的破壞性這麼大。」我問他那以後呢？外科醫師說：「你放心，我以後不會再這麼做。」

之後跟阿姨談到這件事，再次跟阿姨道歉，但阿姨卻說：「我知道你們的出發點是為我好的，我想你們比我更不想讓我遇到這樣的狀況，我不怪你們。」我說：「即使如此，但我們又讓您多受罪，我覺得我們沒有做好，我覺得很對不起您。」結果阿姨說：「別這樣想，我都不怪你們了，你也要學會原諒，原諒別人也放過自己。」

病人是老師！因為李阿姨的故事，讓我一直投入人工靜脈管路照護與教育，只希望不再有病人受傷害。雖然我們一定要努力不要讓病人在治療過程因發生非預期的狀況受到傷害，但我們畢竟不是神，而病人是獨特的，每個病人都有些微與別人不同的地方，即便執行常規的照護都有可能遇到非預期的狀況；無論如何要能真誠的照顧病人，同時記得李阿姨教給我的「寬恕的美德」與「理直而氣和」的態度去面對每一個挑戰。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台