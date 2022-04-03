中國要掌控話語權

中國政府對新疆非常敏感，連討論都不行。2018年3月，北京阻止德國公民、世界維吾爾代表大會多里坤·艾沙（Dolkun Isa）出席曼哈頓聯合國總部的年度原住民問題常設論壇。中國駐聯合國辦公室把艾沙貼上恐怖份子標籤，叫聯合國安全單位禁止他進入大樓。

美國駐聯合國大使凱莉·柯里（Kelley Currie）奔走了兩天，才讓聯合國安全單位相信艾沙不是恐怖份子，而是異議人士和人權運動者。艾沙被允許在最後一天發言。但北京還不罷手。中國代表團試圖撤消德國非政府組織「受威脅群體協會」（Society for Threatened Peoples）的諮商地位，因為它資助艾沙。這等於是要把它踢出聯合國。

在激烈交鋒中，柯里點名一些盲目站在中國那邊的穆斯林國家，例如巴基斯坦，她也要求中國代表要提出指控的證據。

「今天是令人難過失望的一天，看到這個委員會、尤其是委員會中信奉伊斯蘭教義的成員，居然縱容中國代表團的伊斯蘭恐懼症。他們把一個追求中國少數民族宗教和人權自由的人士，當成是恐怖份子」，她說。

中國代表讉責柯里「出言不遜」，並說，「我不懂她怎麼這麼情緒化」。他說，「中國政府一直很關注保護包括維吾爾族在內的少數民族的權利」。他表情嚴肅的說，北京尊重他們的宗教和言論自由。「我們很久以前就廢除勞改制度了」，他說。「維吾爾族和其他新疆少數民族享受史上對人權的最佳保護」。

中國不只要世界忽略在新疆的暴行，還要改變國際人權規範來免除責任，為其行為合理化。2018年3月，中國在聯合國人權理事會提出「在人權領域促進合作共贏」的決議案，要用「對話」和「合作」，而不是懲罰，來解決人權爭議。

柯里到日內瓦反對這個決議案。她指出，「共贏」是習近平的用語，中國外交官是要用這個決議案來「吹捧其國家元首，將其思想寫入國際人權的詞典」。

這項決議案獲得壓倒性的通過。只有美國投下反對票。澳洲、日木、英國和瑞士棄權。

不要把北京這些動作小看成只是在搞政治或宣傳。長久以來，中國有經濟實力，但沒有「話語權」，也就是沒有能力去形塑國際秩序所根據的觀念。但隨著物質力量的增長，中國的自信和籌碼也加強了。中國領導人開始付諸行動，要重塑國際規範來保護黨和中國的利益，國家亞洲研究辦公室的納德格·羅蘭德（Nadège Rolland）說。

「威權不自由的國家不希望世界是自由的。它要的是和自身性質相同的秩序」，她告訴我。「所以中國對世界是己所欲，施於人」。

北京過去假裝接受我們對國際秩序的概念，但那個時代已經結束了，她說。中國要重塑秩序和體制，不只是為了有更大的話語權，還要改變現行秩序所根據的概念和原則，因為它們威脅到中共的生存。

當然，川普自己的行為讓中國輕鬆不少。川普公開蔑視多邊組織及其維繫的秩序，放棄美國傳統上在此議題的領導地位，這不是妮基·海莉（Nikki Haley）和凱莉·柯里可以彌補的，不管她們多麼努力。

「美國應該是自由世界價值的化身和領導者。必須如此」，羅蘭德說。「如果你不相信這些價值，不往這個方向領導，你在戰略上的優勢就會整個喪失」。



妮基·海莉（Nikki Haley）表示，她當聯合國大使所感受到的最大震撼是，中國已經掌控聯合國許多單位。她是美國第29任常駐聯合國代表。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

聯合國淪為中國傀儡

海莉告訴我，她當聯合國大使所感受到的最大震撼是，中國已經掌控聯合國許多單位，就連沒有掌控的單位也為中國服務。例如，很少有人知道中國已和聯合國轄下機構簽定了26個「一帶一路」的合作理解備忘錄。

中國叫聯合國幫他們的經濟擴張計畫出面協調和出資。「一帶一路」是一個2兆美元的基礎建設計畫，因為債務陷井、賄賂開發中國家的菁英、破壞生態、擴張中國勢力而惡名昭著。

北京之所以努力控制少數民族地區、壓制人民的自由，其中一個原因是，這些地區位於「一帶一路」和中國往中亞經濟擴張的關鍵位置。北京鎮壓新疆，部份原因是為了從新疆直到巴基斯坦的「一帶一路」開發計畫。

美國的政策是勸阻其他國家參與「一帶一路」，但美國官員根本沒注意到，已有26個聯合國單位和中國簽署了「一帶一路」的備忘錄。當他們察覺時，多數已無可逆轉。為了至少做點事，美國代表團開始堅持要把支持「一帶一路」的文字從新的聯合國文件、聲明和備忘錄中拿掉。「這是他們軍事和基礎設施的戰略地圖，所以他們這麼急著推一帶一路」，海莉說。「加入的國家越多，就有越多多邊組織會買單，他們全都成為一帶一路的宣傳臂膀」。

但中國還是在15個聯合國正式組織中拿下了4個。每一個組織都有惡搞的事情發生。中國官員拿下國際民用航空組織（ICAO）後，ICAO就不准台灣參加年會。ICAO還對中國駭客攻擊其伺服器一事隱瞞了數個月之久。ICAO領導人還出手報復揭露此事的吹哨者。

中國在2015年拿下國際電信聯盟（ITU）之後，ITU就大幅增加與北京合作，捍衛電信巨頭華為的利益。由中國官員領導的聯合國經濟和社會事務部也力推「一帶一路」，與北京合作在中國設立「大數據研究中心」。2018年，時任國際刑警組織主席的中國官員孟宏偉被秘密押回中國，因為貪污腐敗被判刑13年。

海莉說，聯合國秘書長安東尼歐·古特瑞斯是最巴結北京的人之一，他為「一帶一路」背書，北京一施壓就讓步。海莉為了修改台灣公民不能持台灣護照進入聯合國大樓的規定，親自和秘書長交涉。但中國大使馬朝旭去找古特瑞斯，對他威脅。「我們一開始要修改，中國人就暴跳如雷」，海莉說。「古特瑞斯事後大受震撼。他們去找他，強硬的說如果發生這種事，他會惹上大麻煩」。

秘書長退讓了。當本書寫作時，你還是不能持台灣護照進入聯合國大樓。

※本文摘自《天下大亂：川普政府的中國政策，其形成、矛盾與內幕》（八旗文化，2021.9）