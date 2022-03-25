網友劉敬文（妖西）貼文講：「我還是建議蔡英文冷處理論文門就好，把律師張靜抹成按摩店偷拍痴漢，只會再一次讓人感覺做賊喊捉賊，噁爛！」

妖西短短幾句予我有感回應伊講：因為你妖西無詐騙學位，嘛無實權可以濫權做歹代誌閣掩蓋自己的惡行，心境坦然自由，才敢輕鬆勸人「冷處理」。不幸，蔡英文的狀況呣是妖西的狀況！

蔡英文為著硬擋，已經無回頭路的「論文門」爭議和相關犯罪行為，大概已經逐日睏祙去，閣著應付一堆企圖趁機會，升官發財和爭取公家計畫撈錢的邪惡官僚和投機豺狼，怹有樣看樣，無樣自己想，攏敢不惜手段呣驚出錯惹麻煩，想孔想縫來表現幫蔡英文打擊或壓制質疑者，怹當然著是要討功勞。

蔡英文一方面著假仙講彼寡人的行為攏和伊無關係，卻，另外一方面嘛著安排適時報答這寡願意無顧尊嚴呣驚見笑的惡官和惡徒，才能當繼續鼓勵較濟惡官和惡徒，出來幫伊擋「論文門」和其他犯罪行為，來予戇台灣人繼續選擇被蓋布袋。

總是，台灣社會覺醒繼續踢「論文門」的人愈來愈濟，按呢，蔡英文哪有可能放輕鬆冷處理「論文門」哩！

「論文門」爭執中，彭文正教授的律師，張靜先生被非法搜查、非法拘留。台東地檢署發布新聞講，張靜律師和黃姓女友合開的美容店，涉嫌以監視器材偷翕女客按摩、換衫仔褲等私密畫面。

奇怪，先由某女客控告黃姓店長傷害，張靜連監控系統按怎看著呣知，照常坦然請安裝系統的新光監控，調出被控告「傷害時段」的錄影，直接交司法單位驗證「傷害」是呣是真實發生。

大家無祙記得蔡英文吧！咱拜託伊將三張自稱是LSE博士證書，簽同意書提交英國法院認證，伊縮在壁角，死嘛呣肯！連倫敦大學嘛仝款，拒絕回應彼三張博士證書是呣是真正倫敦大學所核發。有人會用假證書假論文來證明自己真正有博士學位嗎？有大學呣敢驗證註明這間大學的博士證書嗎？祙騙啦！

台東地檢署濫權，模仿外來赤藍權貴過去打擊台灣異議人士的漚步，汙化、打擊張靜律師來幫蔡英文防守「論文門」詐騙學位的惡行。卻，顛倒予張靜律師展現光明正大的人格，予一直掩掩蓋蓋的蔡英文歹看。

哈佛大學法學院畢業的律師溫戴‧菲力普斯（Wendell Phillips），是美國古早上敢公開宣揚廢奴理念之一的廢奴主義先驅，1862年3月24，伊去俄亥俄州的辛辛那提演講，譴責支持黑奴制度是道德上的犯罪，伊希望說服辛辛那提和俄亥俄州南部的美國住民，支持為解放黑奴而戰。結果，伊受著保守、憤怒的市民臭罵，甚至擲石頭和雞蛋攻擊伊。辛辛那提市民的反應，予南軍愈認為維護「奴隸制度」無道德上的瑕疵，所以林肯解放黑奴無正當性。

今仔日，蔡英文「論文門」騙局的支持者，對堅持人類道德高度的「誠信價值」的彭文正教授和張靜律師等的攻擊，嘛是予蔡英文反動集團愈認為詐騙無罪，濫權漚步是權力者的正當特權。所以，蔡英文的納粹黨羽迷信，打擊彭文正教授和張靜律師等，更加能當得著支持群眾的讚聲。真不幸，這兩日我在網路社群中，看著幾位過去熟識的台獨支持者，怹的價值心態和1862辛辛那提市民仝款無知和反動，怹祙記得過去支那黨專權時代，赤藍集團按怎汙化打擊正直的台灣人，今仔日，怹竟然假無看著蔡英文反司法改革、反正名制憲集團汙化打擊正直的自己台灣人。

蔡英文反動集團主政下，台灣社會被捒倒轉去外來支那黨專權時代的警總氛圍，較嚴重的是，台灣人的現代公民意識嘛退倒轉去支那黨專權時代的落伍無知。張靜律師的案件拄好在彭文正教授等一群台灣人，推動司法改革所做的努力，撼動司法大地震，引出真濟各地律師團體，徛出來公開譴責台東地檢署粗魯的濫權亂法，並且點出台灣司法的嚴重問題和改革方向。

以下的幾段視影，是真值得願意提升個人現代公民素養的台灣人，大家耐心看，藉這個機會理解台灣迫切需要的司法革命！

1. 揭發蔡英文家庭黑背景的童文薰律師，發表《不自殺聲明》！

2. 曾任加州助理檢察官的台美人江建祥律師，在政經關不了聲援張靜律師 。

3. 鄭文龍律師明確指出蔡英文漸漸將台灣司法支共綁匪化 。