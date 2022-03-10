台灣豫劇團作品《蘭若寺》取材自蒲松齡《聊齋志異》故事，刻劃經典角色聶小倩、寧采臣、燕赤霞一夜奇遇故事，並加入現代情感觀點，重新解讀三位角色間情愫，映照今日對多元性別的探究，描繪人心深處對於「愛」的不同定義和渴求，3月12日（六）、3月13日（日）衛武營國家藝術文化中心戲劇院，青春豫劇嶄新演出。

探索性別界限 重新定義「愛」的樣貌

《蘭若寺》由知名編劇劉建幗編寫，描述暖男書生寧采臣山中迷路，誤入千年樹妖盤踞之地蘭若寺，嬌俏幽魂聶小倩對寧采臣心生愛慕不忍加害，遂指引其投靠同宿寺中的除妖劍客燕赤霞，當夜，寧、燕兩人誤吸妖氣後，與隱藏心中的愛欲糾葛拉鋸。三位主要角色分別由台灣豫劇團「當家花旦」蕭揚玲飾演寧采臣、「豫劇王子」劉建華飾演燕赤霞、「無敵辣旦」張瑄庭飾演聶小倩。2016年高雄首演，2019年於台北台灣戲曲中心演出，此次三度搬演重回高雄，首度登上衛武營戲劇院演出。

台灣豫劇團團長彭宏志表示：「《蘭若寺》此番精修後重新上演，由高雄文藝獎得主殷青群擔任精修版導演，在原創導演的基礎上，以營造出電影般濃厚的鬼魅氛圍及強化角色特性，令人更想深入一探究竟。無論舞台、服裝、音樂等設計，經由各界藝術家齊心共製，為這齣青春豫劇更添迷人丰采。」

《蘭若寺》舞台設計王奕盛以枯木、樹藤為主要元素，搭配多媒體投影變化，呈現幽森的舞台氛圍。服裝設計林恒正以冷暖色系互相調節搭配，在素樸的層次中映襯出情感色彩，讓本劇服裝入圍WSD（World Stage Design，世界劇場設計展）2017及2022年專業組服裝設計獎。音樂設計則交由張廷營，以貼近年輕族群的聆賞喜好進行創作。



蘭若寺》舞台設計王奕盛以枯木、樹藤為主要元素，搭配多媒體投影變化，呈現幽森的舞台氛圍。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

精修版導演殷青群表示：「《蘭若寺》得力於首演楊士平導演先前創作，在維持原作場景幕次下，背景同樣以殘敗破落、鬼妖橫生的頹敗古寺，角色橫跨三界眾生，混搭式的類型組合外，整合身段設計與場面音樂安排亦格外重要，對演出氛圍轉換與情境舖陳具決定性影響。另因多位年輕新演員加入，如何引領新舊團員及培養團隊默契是此次課題之一，感謝每位團員不厭其煩地配合與辛勞，共同成就這部青春劇作。」

衛武營藝術總監簡文彬表示：「衛武營作為國家級藝文場館，提供平台連結藝文團體和民眾，創造彼此更多對話機會，陪伴藝術家為經典開創新局。台灣豫劇團在高雄落地生根近70年，傳承與發揚優美精緻的豫劇文化，為許多世代的人群創造出珍貴記憶。而繼豫莎劇《天問》2020年在此封箱演出後，衛武營再度邀請台灣豫劇團演出青春豫劇《蘭若寺》，讓觀眾可以一窺豫劇貼近現代的樣貌。」

有關台灣豫劇團《蘭若寺》節目資訊，可至衛武營官網（ www.npac-weiwuying.org ）查詢。



《蘭若寺》重新上演，無論舞台、服裝、音樂等設計，經由各界藝術家齊心共製，為這齣青春豫劇更添迷人丰采。圖／衛武營國家藝術文化中心提供