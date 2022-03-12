日治時代，日本總督府為了開通西部鐵路，需求大量的枕木，而建立實驗林區種植鐵刀木，鐵刀木的花蕾是淡銀紋黃蝶的食物，而意外成為淡銀紋黃蝶繁殖生長的好地方。示意圖攝於美濃的黃蝶翠谷，擷自公視新聞影片

喜歡蝴蝶的人都知道，台灣有兩種蝴蝶聞名世界，一種是紫色斑蝶，另一種是淡銀紋黃蝶，紫色斑蝶棲息地在屏東茂林，卻會在季節性進行越冬遷移，在遷移路線上形成壯觀的蝶道，根據茂林國家公園的調查，越冬的紫色斑蝶大約在清明節前後北返，北返有兩條路線，一條從茂林、寶來，經過嘉義、雲林、彰化，最終點是竹南山區，另一條從台東大武溪，沿著東部海岸公路前往花蓮立霧溪，最終點是北海岸龍洞，根據1979年的蝶道追蹤，這一年越冬紫斑蝶高達五千萬隻，在天上遮蔽太陽，因為北返路上會經過高速公路，高公局還特別公告；希望行車人降低速度，讓紫色斑蝶通過，以免讓蝴蝶撞上路上車輛死亡，紫色斑蝶北上的旅程長達三百公里，小小蝴蝶可以飛行那樣長時間，蝴蝶的耐力，令人無法想像，至於，沿台東海岸北上的紫色斑蝶，越冬的凶險就比較低。

除了紫色斑蝶的生態編織出一幅美麗的畫面以外，台灣的淡銀紋黃蝶出現，可以說是意外的美麗。

台灣的淡銀紋黃蝶純粹是一場意外製造的。

日治時代，日本總督府為了開通西部鐵路，需求大量的枕木，當時枕木的製造材料是一種質地很硬的鐵刀木，鐵刀木的原產地是印度、泰國、緬甸或雲南山區，雲南稱鐵刀木為黑心樹，因為木質堅硬，生長快速，日本政府認為與其大量進口枕木，不如自己開發，於是，在中部的東勢坑，與南部的美濃，建立兩個實驗林區，這兩個實驗林主區要的任務就是種植鐵刀木與金雞納酸，金雞納酸又稱奎寧，作為治療瘧疾藥物原料，可見當年日本政府已經為軍事南進政策，開始布局準備。

鐵刀木又稱泰國山扁豆，或暹羅決明，屬於大落葉喬木，木材很硬，作為槍托或鐵道枕木最適合，但是，鐵刀木的花蕾是淡銀紋黃蝶的食物，於是，這兩個實驗林區，無意中孕育出兩個黃蝶飛舞的山谷，美濃的黃蝶翠谷因此大大出名，吸引不少旅客到訪，觀看黃蝶飛舞的美麗壯觀，順便可以品嘗客家飲食的美味，但是，因為山區開發日盛，鐵刀木數量也逐漸減少，生態的改變，影響了黃蝶的棲息，現在到美濃看黃蝶，數量已經大為減少了。



鐵刀木的花是淡銀紋黃蝶的食物。圖／擷自維基百科，公有領域